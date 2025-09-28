نهج الحكمة

الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
29 سبتمبر 2025 00:15

بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يتوج جهود الدولة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، داخل أروقة المنظمة الأممية، بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكلٍ عاجل، والتصدي لخطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية، إلى جانب التشديد على مركزية حَل الدولتين، كونه الطريق الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الإمارات من خلال بيانها واجتماعات وفودها ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع قادة ووزراء خارجية ومسؤولين دوليين، أكدت على نهجها ودعوتها إلى تغليب الحكمة والحُلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، خاصة في ظل ما يعانيه العالم حالياً من صراعات وأزمات إنسانية وتحديات مشتركة، تتطلب التعاون وبناء جسور الشراكة، والدفع بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في وجه التطرف والكراهية والعنف.
الإمارات طالبت، خلال مشاركتها الناجحة في فعاليات الدورة الثمانين للجمعية، بإصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني، وحل النزاعات، وإعلاء قيم التعايش السلمي، وتمكين المرأة في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، إلى جانب التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه، وهو ما يؤكد التزامها الدائم والراسخ بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً واستدامة وشمولية.

