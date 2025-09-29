الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

معرض «إثراء» للتوظيف ينطلق غداً في أبوظبي

معرض «إثراء» للتوظيف ينطلق غداً في أبوظبي
29 سبتمبر 2025 12:10

تنطلق غداً النسخة العاشرة من معرض «إثراء» للتوظيف، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ودائرة التمكين الحكومي. ويشارك في الحدث، الذي يعقد في «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي على مدار يوم واحد، أكثر من 60 جهة ومؤسسة مالية، تشمل كبرى المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والتأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق فعاليات «جلوبال ريل 2025» اليوم بمشاركة عالمية واسعة
خالد بن محمد بن زايد: رفاهية المواطن على رأس الأولويات

ويعد المعرض محطة بارزة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التوطين في القطاع المالي، إذ يتيح مئات الفرص المتنوعة بين وظائف بدوام كامل ووظائف بدوام جزئي، ووظائف بدوام مرن، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مختصة ضمن مبادرة «إثراء»، التي تستهدف توفير نحو 1900 فرصة عمل سنوياً. كما يشمل المعرض ورش عمل مهنية وجناحاً للإرشاد الوظيفي، يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات المطلوبة وتعزيز فرصهم في سوق العمل المالي.وقال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، إن معرض إثراء للتوظيف يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوطين في القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. وأكد الالتزم بتطوير الكفاءات الإماراتية وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة لقيادة الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.ويستهدف المعرض الخريجين الإماراتيين من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في تخصصات البنوك والتأمين والمالية وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الأخرى ذات الصلة.ويهدف المعرض إلى دعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي عبر استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الإنتاجية والتنافسية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2071.

المصدر: وام
أبوظبي
التوظيف
برنامج نافس
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©