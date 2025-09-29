الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير غانا

وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير غانا
29 سبتمبر 2025 21:10

تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة حامد رشيد توندي، سفير جمهورية غانا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ورحّب سعادته بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية غانا وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب سعادة حامد رشيد توندي عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيدًا بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
غانا
أوراق اعتماد
