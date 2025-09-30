إعصار "بوالوي" يخلف أضراراً كبيرة في فيتنام

أودى إعصار بوالوي بحياة 26 شخصا في فيتنام حيث أعلن عن فقدان العشرات بعد أن تسبّب خلال 12 ساعة بأضرار كبيرة وفيضانات عنيفة عطلت الحياة في العاصمة هانوي.

وقال الثلاثاء ماي فان خيام مدير المركز الوطني للأرصاد الجوّية المائية إن "هذا الإعصار هو العاشر الذي يضرب فيتنام هذه السنة وقد شكّل كارثة طبيعية كبيرة مع رياح عاتية وفيضانات مباغتة وأمطار غزيرة".

وصل بوالوي إلى وسط فيتنام مساء الأحد مصحوبا برياح بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة. وبقي في البرّ نحو 12 ساعة، وهذا أمر "نادر جدّا"، على حدّ قول خيام.

وأسفر الإعصار حتّى الثلاثاء عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 100 بجروح وتسبّب بزوبعة في شمال البلد الإثنين، بحسب تقرير لوزارة البيئة.

وأدّى أيضا إلى فقدان أثر 30 شخصا.

وألحق الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أضرارًا بأكثر من 136 ألف منزل وتسبب باحتجاز آلاف العائلات في مقاطعة ها تين الوسطى، وفق وزارة البيئة.

وأتلف الاعصار 225 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، وتسبّب بانقطاع التيّار الكهربائي.

ومنذ مساء الإثنين، تهطل أمطار غزيرة على العاصمة هانوي، متسبّبة بفيضانات شديدة أوقفت حركة السير.

ونقل أكثر من 53 ألف شخص إلى مدارس ومراكز طبّية حوّلت إلى ملاجئ موقّتة تحسّبا لوصول بوالوي، وفق ما أفادت السلطات في فيتنام.

والإثنين، أغلقت أربعة مطارات وطنية وجزء من الطريق السريع الوطني. وألغيت أو أخّرت أكثر من 180 رحلة، وفق السلطات المعنية.

كما حرمت بعض مناطق نغي ان وإقليم ها تينه من الكهرباء. وأغلقت المدارس في المناطق المتضرّرة.

وبوالوي هو عاشر عاصفة تضرب فيتنام هذا العام.

وتشهد فيتنام عادة عشر عواصف قويّة في السنة كحدّ أقصى، غير أن خبراء الأرصاد الجوّية توقّعوا عاصفتين أو ثلاث عواصف إضافية هذا العام.



