ولي عهد مملكة هولندا تبدأ خدمتها العسكرية

أعلن الديوان الملكي في العاصمة الهولندية لاهاي، اليوم الثلاثاء، أن ولي عهد المملكة، الأميرة أماليا، بدأت تدريبها العسكري.

وابنة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، البالغة من العمر 21 عامًا، بدأت كبحارة من الدرجة الثالثة في البحرية، وجندية من الدرجة الثالثة في الجيش والقوات الجوية.

وتجمع الأميرة بين التدريب ودراستها للقانون في أمستردام، وتعد أول امرأة من العائلة المالكة تخدم في الجيش.

عادةً ما يبدأ التدريب بأسابيع عدة من التدريب العسكري الأساسي الذي يتضمن تمارين بدنية مكثفة، لكن هذا الجزء تم تأجيله بعد أن كسرت أماليا ذراعها إثر سقوطها عن حصان في يونيو الماضي.

وفي البداية، ستبدأ الأميرة بالجزء النظري من التدريب في الإدارة التابعة لوزارة الدفاع.