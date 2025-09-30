الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ولي عهد مملكة هولندا تبدأ خدمتها العسكرية

ولي عهد مملكة هولندا تبدأ خدمتها العسكرية
30 سبتمبر 2025 20:59

أعلن الديوان الملكي في العاصمة الهولندية لاهاي، اليوم الثلاثاء، أن ولي عهد المملكة، الأميرة أماليا، بدأت تدريبها العسكري.
وابنة الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، البالغة من العمر 21 عامًا، بدأت كبحارة من الدرجة الثالثة في البحرية، وجندية من الدرجة الثالثة في الجيش والقوات الجوية.
وتجمع الأميرة بين التدريب ودراستها للقانون في أمستردام، وتعد أول امرأة من العائلة المالكة تخدم في الجيش.
عادةً ما يبدأ التدريب بأسابيع عدة من التدريب العسكري الأساسي الذي يتضمن تمارين بدنية مكثفة، لكن هذا الجزء تم تأجيله بعد أن كسرت أماليا ذراعها إثر سقوطها عن حصان في يونيو الماضي.
وفي البداية، ستبدأ الأميرة بالجزء النظري من التدريب في الإدارة التابعة لوزارة الدفاع.

أخبار ذات صلة
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع سفير مملكة هولندا
أياكس يتعادل مع أيندهوفن في كلاسيكو الكرة الهولندية
المصدر: د ب أ
هولندا
لاهاي
أمستردام
الأميرة كاتارينا أماليا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©