1 أكتوبر 2025 00:01

ترحيب إماراتي وعالمي بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين في غزة، من خلال اتفاق شامل ينهي المأساة الإنسانية الكبيرة التي فاقمت معاناة سكان القطاع، ويكرِّس مساراً للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية، تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، بالعيش بأمن وكرامة، وتساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة.
الإمارات في بيانها المشترك مع دول عربية وإسلامية، أبدت الاستعداد للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، امتداداً لنهجها الراسخ في العمل مع المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن لشعوب المنطقة، وتجسيداً لدورها التاريخي والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الترحيب العالمي الواسع، يؤكد استعداد المجتمع الدولي لدعم مبادرة الرئيس الأميركي، خاصة في ظل ضمانها منع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وإعادة إعمار غزة، بالتوازي مع الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الفلسطينية، ما يؤسس لقاعدة صلبة يمكن الارتكاز إليها في إنهاء الحرب في غزة، وتجاوز عقود من الصراع والدمار، لأنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

