الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
شفيونتيك ضحية المفاجأة الكبيرة في الصين

شفيونتيك ضحية المفاجأة الكبيرة في الصين
1 أكتوبر 2025 20:17

 
لندن (د ب أ)

فجرت الأميركية إيما نافارو مفاجأة كبيرة أخرى في منافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس، حيث أطاحت بالمصنفة الأولى البولندية إيجا شفيونتيك، من دور الـ16 للمسابقة، لتصعد إلى دور الثمانية.
ولم تفز نافارو، المصنفة الـ16، بأكثر من ثلاثة أشواط في مباراتين سابقتين ضد شفيونتيك، لكنها تمكنت من إقصائها بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 - 4، 4 - 6، 6 - صفر.
وكان أداء شفيونتيك مخيباً للآمال، لا سيما في المجموعة الثالثة، التي خسرتها دون أن تفوز بأي شوط، وذلك للمرة الثالثة في مسيرتها هذا الموسم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
من جانبها، حققت البريطانية سوناي كارتال أكبر انتصار في مشوارها مع اللعبة البيضاء، وذلك بعدما تغلبت على الروسية ميرا أندريفا لتتأهل لدور الثمانية أيضاً.
وتغلبت كارتال على أندريفا، المصنفة الخامسة على العالم، بنتيجة 7 - 5 و2 - 6 و7 - 5 في بكين لتواصل انطلاقتها المميزة في البطولة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كارتال على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل، والمرة الأولى التي تصل فيها لدور الثمانية بإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، كما سيمنحها هذا الإنجاز فرصة لتتجاوز كاتي بولتر وتصبح المصنفة الثانية على مستوى بريطانيا.
وقالت كارتال: «أعتقد أن الطريقة التي أتصرف بها على أرض الملعب هي واحدة من أكبر نقاط قوتي، يمكنك النظر إلى الطرف الآخر من الملعب نحوي، ولن تعرف حقاً ما إذا كنت أفوز أو أخسر».

التنس
الصين
بكين
إيجا شفيونتيك
