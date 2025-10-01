الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
2 أكتوبر 2025 00:01

الإمارات تواصل عبر لقاءات واتصالات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة العالم والمسؤولين الدوليين جهودها المكثفة في دعم جميع المساعي والمبادرات الهادفة للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم، انطلاقاً من التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. 
صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، واتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يجدد التأكيد على ثوابت الإمارات الراسخة بضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس «حل الدولتين»، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية؛ لكونه يشكل المسار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم، وتعزيز أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين. 
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تقود الإمارات جهوداً استثنائية في المحافل الدولية كافة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، كما تواصل البناء على زخم الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي شهدتها الفترة الماضية من قبل العديد من دول العالم، في خطوة تاريخية على طريق السلام، وتحقيق حل الدولتين.

