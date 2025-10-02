ألوان الطبيعة تزيّن قميص الظفرة في «اليوبيل الفضي»



أبوظبي (الاتحاد)



كشف نادي الظفرة الرياضي الثقافي عن زيه الجديد للفريق الأول لكرة القدم، في احتفالية خاصة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه.

وجاءت التصاميم الجديدة بثلاثة أشكال مميزة، بألوان السماوي والذهبي والرمادي، مع ظهور شعار النادي باللون الفضي، في مزيج يعكس روح الأصالة والحداثة والفخامة، ويجسّد في الوقت نفسه التحدي والطموح اللذين رافقا مسيرة النادي منذ تأسيسه.

وأشاد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بالدعم الكبير الذي يحظى به النادي من جانب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ في ترسيخ مكانة النادي على الساحتين الرياضية والمجتمعية.

وأضاف المنصوري أن احتفالية اليوبيل الفضي تشكّل محطة بارزة في تاريخ النادي الحافل بالعطاء، مشيراً إلى أن دوره لم يقتصر على الرياضة، بل امتد ليشمل خدمة المجتمع، ورعاية الشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز الأنشطة الثقافية والتوعوية في منطقة الظفرة.

ووجّه المنصوري شكره وتقديره للإدارات السابقة التي وضعت اللبنات الأولى لمسيرة النادي، مؤكداً أن إطلاق الزي الجديد يمثل انطلاقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وريادة، بما يواكب طموحات الظفرة، ويخدم مجتمع المنطقة.