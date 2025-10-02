الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألوان الطبيعة تزيّن قميص الظفرة في «اليوبيل الفضي»

ألوان الطبيعة تزيّن قميص الظفرة في «اليوبيل الفضي»
2 أكتوبر 2025 15:22


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد


كشف نادي الظفرة الرياضي الثقافي عن زيه الجديد للفريق الأول لكرة القدم، في احتفالية خاصة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه.
وجاءت التصاميم الجديدة بثلاثة أشكال مميزة، بألوان السماوي والذهبي والرمادي، مع ظهور شعار النادي باللون الفضي، في مزيج يعكس روح الأصالة والحداثة والفخامة، ويجسّد في الوقت نفسه التحدي والطموح اللذين رافقا مسيرة النادي منذ تأسيسه.
وأشاد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، بالدعم الكبير الذي يحظى به النادي من جانب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ في ترسيخ مكانة النادي على الساحتين الرياضية والمجتمعية.
وأضاف المنصوري أن احتفالية اليوبيل الفضي تشكّل محطة بارزة في تاريخ النادي الحافل بالعطاء، مشيراً إلى أن دوره لم يقتصر على الرياضة، بل امتد ليشمل خدمة المجتمع، ورعاية الشباب، وتمكين المرأة، وتعزيز الأنشطة الثقافية والتوعوية في منطقة الظفرة.
ووجّه المنصوري شكره وتقديره للإدارات السابقة التي وضعت اللبنات الأولى لمسيرة النادي، مؤكداً أن إطلاق الزي الجديد يمثل انطلاقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وريادة، بما يواكب طموحات الظفرة، ويخدم مجتمع المنطقة.

الإمارات
الظفرة
دوري أدنوك للمحترفين
حمدان بن زايد
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©