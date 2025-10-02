نيويورك تايمز: «حلم كرة السلة» يبدأ من أبوظبي



عمرو عبيد (القاهرة)



نشرت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية، تقريراً شاملاً عن مواجهة فريقيها، نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، اليوم، بملعب «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، قالت فيه إن الموسم التحضيري لدوري كرة السلة للمحترفين ينطلق بعد ساعات، في النصف الآخر من الكرة الأرضية، حيث تستضيف الإمارات مباراتي الجولة، ضمن مُبادرة «ألعاب أبوظبي»، الخميس والسبت، وسُمح للفريقين بدء معسكرهما التدريبي الأسبوع الماضي، بسبب السفر الدولي.

وأشارت صحيفة «أميركا اليوم» إلى أن فريق نيكس يخوض أقوى سلسلة له في التصفيات، منذ عام 1999، بعدما أقال مدربه السابق توم ثيبودو، عقب خروجه على يد إنديانا بيسرز في نهائيات المنطقة الشرقية، وستكون مباراة «أبوظبي 2025» الأولى للمدرب الجديد مايك براون، الذي ينفذ أسلوباً أكثر إيقاعاً، مع جالين برونسون وكارل أنتوني تاونز وبقية النواة العائدة من نيويورك، والتي تُعد مرة أخرى من أبرز المنافسين للوصول إلى نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة من الشرق.

على الجانب الآخر، قالت الصحيفة إن موسم 2024-2025 كان «كارثياً» لفريق سفنتي سيكسرز ومليئاً بالإصابات، حيث لم يشارك فيه جويل إمبيد، وهو حجر الزاوية في الفريق، إلا نادراً، وغاب بول جورج، اللاعب الحر الثمين، عن معظم النصف الثاني من الموسم، ولا يزال كلاهما يتعافى من جراحة في الركبة، ولا يوجد جدول زمني للعودة، ومن غير المتوقع أن يلعب أي منهما في أبوظبي، وكانت «يو إس إيه توداي» ذكرت مكان وموعد انطلاق المباراة الأولى اليوم، بجانب كيفية مشاهدة تلك المواجهة المُثيرة، عبر شاشات التليفزيون أو التطبيقات العالمية الشهيرة.

وعبر صحيفة «نيويورك تايمز»، جاء تقرير موسع يشمل الكثير من التفاصيل والبيانات الخاصة بهاتين المباراتين العالميتين، بدأته الصحيفة الأميركية بقولها إن رحلة قطار «أمتراك» مدتها 90 دقيقة تفصل بين نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لكنهما يبدآن استعداداتهما للموسم التحضيري لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على بُعد حوالي 6000 ميل، حيث تنطلق رسميًا اليوم الخميس في جزيرة ياس.

وكتبت عن تاريخ الجولات العالمية التحضيرية للموسم، التي انطلقت قبل عقود طويلة، في آسيا وأوروبا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ثم توسعت حركتها لتشمل أميركا الجنوبية وقارات أخرى حول العالم، لتقوية روابط كرة السلة الأميركية مع المحيط العالمي الكبير، وقالت «نيويورك تايمز» إن مباراتي أبوظبي تأتي ضمن 4 جولات عالمية هذا الموسم، إذ يليها ظهور نجوم «NBA» في أستراليا والصين ثم بورتريكو.

«نيويورك تايمز» ذكرت أيضاً أن جولة «أبوظبي» تسبق دخول «نيكس» 3 مواجهات متتالية لاحقاً على أرضه، بينما يلعب «سيكسرز» مباراتين إضافيتين بعد العودة من الإمارات، وتحدثت الصحيفة عن الاتفاقية الرسمية التي تم إبرامها عام 2021، لتنطلق جولة «ألعاب أبوظبي» للمرة الأولى في أكتوبر 2022، وتناولت مباريات الموسم الماضي، التي ضمت أحدث بطلين في الدوري الأميركي آنذاك، بوسطن سيلتيكس ودنفر ناجتس، بينما اختار مكتب دوري «NBA» فريقي نيكس وسيكسرز للمشاركة في نُسخة هذا العام، مؤكدة إن مثل هذه الجولات العالمية، التي تبدأ هذا الموسم في أبوظبي، تُسهم في غرس «حلم كرة السلة» على المستوى الدولي.