الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يستقبل ضيوف منتدى أسواق الطاقة

حاكم الفجيرة يستقبل ضيوف منتدى أسواق الطاقة
2 أكتوبر 2025 17:33

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة.
ورحّب سموه بضيوف المنتدى، مشيداً بدورهم في إثراء جلساته، وأكد على أثر الجلسات الحوارية لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وبلورة توصيات تسهم في تعزيز قدرات صنَّاع القرار وتطوير سياسات قطاع الطاقة بفاعلية.
ونوّه سموه بأهمية المنتدى في استقطاب نخبة من خبراء النفط والصناعة، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق الفرص المستقبلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.
وقال سموه إنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تحول فعّال في قطاع النفط والطاقة، مما يعزّز من مكانة الإمارات كموقع استراتيجي على الصعيد العالمي، كونها تشكّل محطة محورية في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، وموقعها الحيوي في قطاع الخدمات النفطية، ودورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.
بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في مجال الصناعات النفطية والطاقة.
حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.

أخبار ذات صلة
تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 21 أكتوبر
برعاية حمد الشرقي.. الفجيرة تستضيف الدورة الـ 13 لـ«منتدى أسواق الطاقة»
المصدر: وام
حمد الشرقي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©