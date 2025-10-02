الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
ثاني الزيودي: التجارة العالمية المفتوحة تلعب دورا محوريا في تسهيل تطور الاقتصاد الأخضر

ثاني الزيودي
2 أكتوبر 2025 22:45


دبي (الاتحاد)
ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، كلمة رئيسية في الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، ركز فيها على «دور التجارة في تعزيز الاقتصاد الأخضر العالمي».
وتهدف القمة، وهي تجمع سنوي مهم للمسؤولين الدوليين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال والمبتكرين في مجال الاقتصاد الأخضر، إلى تسريع جهود دولة الإمارات في تعزيز اقتصاد مستدام، وأداء دور رائد في مواجهة التحديات البيئية الملحة التي يواجهها العالم.
وفي كلمته، أكد معالي الزيودي على الدور المحوري للتجارة العالمية المفتوحة والقائمة على القواعد في تسهيل تطور الاقتصاد الأخضر. وسلط الضوء على قدرة التجارة الدولية فتح أسواق للسلع والخدمات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من ابتكار وتطوير منتجات وحلول خضراء.
وقال معالي الزيودي: «للتجارة الخارجية دور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الأخضر العالمي. ومن خلال تعزيز الشراكات وتمكين التجارة بين الاقتصادات الناشئة والراسخة، يمكننا أن نسرّع تطوير سلاسل توريد أذكى وأكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق الحياد المناخي، فهذا مسعى جماعي يستلزم التعاون لدفع عجلة النمو الاقتصادي وبناء المستقبل للأجيال القادمة».
وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة أساسية لمناقشة الحلول المبتكرة منخفضة الكربون التي تعزز كفاءة الموارد وإحراز التقدم المستدام. فمع ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتحديات البيئية الملحة، تجمع القمة جهات معنية متنوعة، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وقادة أعمال وأكاديميون، لاستكشاف مناهج فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والمجلس الأعلى للطاقة في دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر قمة هذا العام تحت شعار «الابتكار من أجل التأثير: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وركزت على مجالات ذات أولوية مثل تحول الطاقة، والتمويل، والابتكار الأخضر، وتمكين المناطق النامية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

