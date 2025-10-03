السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بيزوس يسعى لبناء مراكز البيانات في الفضاء

بيزوس يسعى لبناء مراكز البيانات في الفضاء
3 أكتوبر 2025 19:47

 قال مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس اليوم الجمعة إن فترة الأعوام العشرة إلى العشرين المقبلة ستشهد بناء مراكز البيانات بقدرات ضخمة تقدر بالجيجاوات في الفضاء، وتوقع أن تتفوق في الأداء على تلك الموجودة على الأرض نظراً لوفرة الطاقة الشمسية بلا انقطاع.
تتزايد أعداد هذه المراكز الضخمة، التي تخزن البنية التحتية السحابية، بشكل مطرد مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء والمياه لتبريد خوادمها.
وقال بيزوس خلال محادثة غير رسمية مع رئيس مجلس إدارة فيراري وستيلانتس جون إلكان على هامش أسبوع التكنولوجيا الإيطالي في تورينو «أحد الأشياء التي ستحدث في الفترة المقبلة، من الصعب التكهن بموعدها الدقيق، ربما بعد أكثر من 10 أعوام، وأراهن أنه لن يتجاوز 20 عاماً، سنبدأ في بناء مراكز بيانات عملاقة بقدرة جيجاوات في الفضاء».
تكتسب فكرة مراكز البيانات الفضائية اهتماماً كبيراً بين شركات التكنولوجيا العملاقة، وذلك في ظل الارتفاع الهائل في احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل هذه العمليات على الأرض.
وقال بيزوس «ستكون هذه المجمعات التدريبية العملاقة أفضل حالاً في الفضاء، نظرا لتوفر الطاقة شمسية على مدار الساعة. لا وجود للغيوم ولا الأمطار في الفضاء. سنتمكن من التغلب على تكلفة مراكز البيانات الأرضية في الفضاء خلال العقدين المقبلين». 

المصدر: رويترز
جيف بيزوس
