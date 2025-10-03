جوارديولا: «السيتي» يرى «أفضل نسخة» من رودري في الموسم المقبل



مانشستر (أ ف ب)



يعتقد الإسباني بيب جوارديولا أن فريقه مانشستر سيتي سيتعيّن عليه الانتظار حتى الموسم المقبل لرؤية «أفضل نسخة» من مواطنه رودري مجدداً، إذ لا يزال لاعب الوسط يتدرّج في استعادة مستواه بعد جراحة في الركبة.

وكان الفائز بالكرة الذهبية 2024 غاب عن فوز السيتي على بيرنلي 5-1 نهاية الأسبوع الماضي بسبب آلام في الركبة، وذلك بعد 12 شهراً من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وعاد اللاعب البالغ 29 عاماً إلى الملاعب في مايو، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لانتكاسات عدة طفيفة.

وقال غوارديولا الجمعة «رودري لاعب استثنائي، والجميع يعرف ذلك. ربما لم يستوعب أنه ليس الأمر مسألة ستة أو 12 شهراً، بل إن أفضل نسخة من رودري ستظهر في المونديال والموسم المقبل».

وأردف «هذا العام هو للتعامل مع الوضع. لقد ابتعد عاماً كاملاً، الجسد يتغيّر، الإيقاع يتغيّر، إنها مسألة وقت، وإذا كان بصحة جيدة سيعود».

ولتعويض غيابه، أنفق سيتي 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) في يناير لضم الإسباني الآخر نيكولا جونزاليس، لكن الأخير لم ينجح في تقديم المستوى نفسه.

شارك لاعب برشلونة السابق بديلاً لرودري في آخر 30 دقيقة من تعادل السيتي أمام موناكو الفرنسي 2-2 في دوري الأبطال، وتسبّب بركلة جزاء متأخرة كلّفت الفريق الفوز.

وعلّق جوارديولا «إنه يتعلّم ويتحسّن، نحن بحاجة إليه، رودري لا يستطيع بعد تحمّل نسق المباريات لـ90 دقيقة، لقد بذل مجهوداً هائلاً خلال الأسبوع أمام مانشستر يونايتد، نابولي (الإيطالي) وخاصة أرسنال».

وتابع «أحاول حماية لاعبيّ، أحياناً أريد أفضل اللاعبين في الملعب، لكن عليّ أن أحميهم».

وعلى الرغم من خسارة نقطتين في موناكو، فإن التعادل مدّد سلسلة عدم الهزيمة لـ «السيتي» إلى ست مباريات في مختلف المسابقات.

وكان «السيتي» أنهى الموسم الماضي من دون ألقاب لأول مرة منذ ثمانية أعوام، لكن جوارديولا أعرب عن رضاه بالتقدّم الذي يراه بعد تجديد الفريق بعدد من اللاعبين الشباب.

قال «أجمل شعور هو كيف تحسّنا، أحب هذا الشعور، وأيضاً الشعور بأننا نستطيع أن نكون أفضل، هذا ما أحبه مدرباً الشعور بأننا نعيد بناء الإيقاع والسرعة، كل شيء بات أكثر سلاسة واستقراراً، لكن يمكننا أن نكون أفضل، وهذا ما يعجبني».

ويحلّ مانشستر سيتي، المتأخر بخمس نقاط عن المتصدّر ليفربول، ضيفاً على برنتفورد الأحد.