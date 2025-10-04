الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استئناف العمليات في مطار ميونخ

استئناف العمليات في مطار ميونخ
4 أكتوبر 2025 11:36

استأنف مطار ميونخ عملياته صباح اليوم السبت، بعد أن أدى رصد طائرات مسيرة إلى تعليق جميع الرحلات الجوية ليلة الجمعة/السبت، إلا أنه من المتوقع حدوث تأخيرات طوال اليوم.
وقال متحدث باسم المطار صباح اليوم السبت: "يتم الآن زيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا"، موصيا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.
وجاء في تنويه سابق على موقع المطار: "بسبب رصد طائرات مسيرة، تأخر بدء عمليات الطيران في 4 أكتوبر 2025.
نطلب من جميع المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران قبل الوصول إلى المطار".
وعلقت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية عمليات الطيران أمس الجمعة لليلة الثانية على التوالي كإجراء احترازي بعد رصد طائرتين مسيرتين.
وتجري الشرطة تحقيقات في الحادثتين. وأكد مطار ميونخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، فإن سلامة المسافرين تكون لها الأولوية القصوى.
وأضاف المطار أن 46 رحلة جوية لم تتمكن من المغادرة، بينما تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة، وإلغاء 12 رحلة إلى ميونخ، ما أثر على حوالي 6500 مسافر.
وعلى غرار الليلة السابقة، تعاون مطار ميونخ مع شركات الطيران لتوفير احتياجات المسافرين في الصالات، حيث تم وضع أسرة تخييم، وتوزيع بطانيات ومشروبات ووجبات خفيفة، وفقا للمطار. وجاء إغلاق المطار أمس بعد رصد طائرة مسيرة فوق منشأة قريبة للجيش الألماني، وبعد رصد طائرات مسيرة في المطار، ما أدى إلى توقف العمليات أول أمس الخميس، وتعطيل حركة آلاف المسافرين.

أخبار ذات صلة
تأجيل الرحلات في مطار ميونخ بعد رصد طائرات مسيرة
تعليق عمليات مطار ميونيخ بعد رصد مُسيرات
المصدر: د ب أ
مطار ميونيخ
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©