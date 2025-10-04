الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نورمحمدوف يحتفظ بـ «النزال الذهبي» في دبي

نورمحمدوف يحتفظ بـ «النزال الذهبي» في دبي
4 أكتوبر 2025 17:30

دبي (الاتحاد)
احتفظ المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف بالحزام الذهبي باعتباره بطلاً للعالم في وزن الخفيف، بعد فوزه على منافسه الأيرلندي بول هيوز بقرار الحكام، في النزال الرئيسي الذي تصدر منافسات بطولة سلسلة الأبطال لرابطة المقاتلين المحترفين «الطريق إلى دبي – المواجهة الثانية»، التي أُقيمت في صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي، بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسط حضور جماهيري كبير.
وتمكّن نورمحمدوف من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المقاتلين في تاريخ الرابطة، بعدما قدّم أداءً متوازناً جمع بين الخبرة والسيطرة على إيقاع النزال حتى نهايته.
وأعرب عثمان نورمحمدوف، الذي تلقى تهنئة الأسطورة حبيب نورمحمدوف، في تصريح له عقب التتويج عن سعادته بالقتال مجدداً في دبي، واصفاً إياها بـ «أجمل مدينة في العالم»، ومؤكداً أن الأجواء في الصالة كانت «مثالية وتدفع أي مقاتل لتقديم أفضل ما لديه».
وفي النزال المشترك الرئيسي، أحرز الأميركي كوري أندرسون لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على المقاتل التركماني دوفليت ياجشيمورادوف بقرار الحكام. 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي
«الثواني الأخيرة» تحسم التأهل إلى «مربع الذهب» في «سلة العرب»
الفنون القتالية المختلطة
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©