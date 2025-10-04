نورمحمدوف يحتفظ بـ «النزال الذهبي» في دبي

دبي (الاتحاد)

احتفظ المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف بالحزام الذهبي باعتباره بطلاً للعالم في وزن الخفيف، بعد فوزه على منافسه الأيرلندي بول هيوز بقرار الحكام، في النزال الرئيسي الذي تصدر منافسات بطولة سلسلة الأبطال لرابطة المقاتلين المحترفين «الطريق إلى دبي – المواجهة الثانية»، التي أُقيمت في صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي، بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتمكّن نورمحمدوف من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المقاتلين في تاريخ الرابطة، بعدما قدّم أداءً متوازناً جمع بين الخبرة والسيطرة على إيقاع النزال حتى نهايته.

وأعرب عثمان نورمحمدوف، الذي تلقى تهنئة الأسطورة حبيب نورمحمدوف، في تصريح له عقب التتويج عن سعادته بالقتال مجدداً في دبي، واصفاً إياها بـ «أجمل مدينة في العالم»، ومؤكداً أن الأجواء في الصالة كانت «مثالية وتدفع أي مقاتل لتقديم أفضل ما لديه».

وفي النزال المشترك الرئيسي، أحرز الأميركي كوري أندرسون لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على المقاتل التركماني دوفليت ياجشيمورادوف بقرار الحكام.