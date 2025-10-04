مدرب توتنهام يثني على شخصية فريقه في إنهاء السلسلة السلبية



لندن (د ب أ)



أكد الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام أن فريقه كان بحاجة إلى الفوز في مباراته ضد ليدز يونايتد بعد آخر 3 مباريات لم يفز فيها الفريق بأي نقطة.

وفاز توتنهام 2-1 على مضيفه ليدز لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما قال المدرب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة: «كنا بحاجة للفوز، في آخر 3 مباريات لم نفز بأي مباراة منها، كان الشعور عظيماً بتجاوز هذه المرحلة والفوز بـ 3 نقاط».

وأضاف فرانك: «لكننا أيضاً نحترم ليدز وملعبه آيلاند رود، كنا نعرف جيداً المهمة التي تنتظرنا، وتغلبنا على ذلك بشكل ممتاز، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام، كان يجب أن نستغل الفرص الخطيرة بشكل أفضل، أعرف أنهم سددوا في القائم والمرمى، لكن أعتقد أننا دافعنا بشكل رائع في باقي المباراة».

وتابع: «أعتقد أن الشخصية كانت الأساسي، أن تأتي إلى هنا وتجتاز الفترات التي لم يكن فيها كل شيء مثالياً، وأن تحتفظ بتركيزك، شعرت أن هذه أفضل مباراة لتشافي سيمونز بالنسبة لنا».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية من أجل محمد قدوس، من الواضح أنه سجل الهدف لأنه أراد ذلك، ليس مجرد هدف ولكن هدف الفوز في مباراة صعبة، ويجب أيضا أن أذكر ماتياس تيل، لقد سجل هدفه الأول هذا الموسم، بعدما عانى من بعض النكسات لذلك أنا سعيد للغاية من أجله».