أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مطار الشارقة الدولي يحتفل بيوم الإمارات للطيران المدني

مطار الشارقة الدولي يحتفل بيوم الإمارات للطيران المدني
4 أكتوبر 2025 20:13

الشارقة (الاتحاد)
 أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن يوم الإمارات للطيران المدني الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام يشكل محطة وطنية نستحضر من خلالها الإرث التاريخي لانطلاق مسيرة الطيران في الدولة، عندما شهدت إمارة الشارقة عام 1932 هبوط أول طائرة على أرض الإمارات.

