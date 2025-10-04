الإمارات يحافظ على صدارة دوري الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حقق فريقا الإمارات وسيتي الفوز في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، حيث تغلب «الصقور» على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف فابيو تيكسيرا في الدقيقة 57، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، فيما بقي الجزيرة الحمراء في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز سيتي على ضيفه جلف يونايتد 3-2، وسجل للفريق الفائز كل من فهد سالم حديد في الدقيقة 66، أندرسون سالفيانو في الدقيقة 67، وإسماعيل سلطان في الدقيقة 85، فيما أحرز هدفي جلف ليروي فير في الدقيقة 24، وإيمانويل موتالي في الدقيقة 51.

ورفع سيتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع، متساوياً مع جلف يونايتد صاحب المركز الثامن.

وتُستكمل مباريات الجولة الأحد بلقاء الذيد مع مصفوت، على أن تُختتم 30 أكتوبر بمواجهات الفجيرة مع دبا الحصن، مجد مع يونايتد، الاتفاق مع العروبة، والحمرية مع العربي.