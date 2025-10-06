هداف الأهلي يخطف الأضواء من نجوم الهلال



الرياض (د ب أ)



تعج قائمة الهدافين بـ65 لاعباً، بعد مرور 4 جولات من المنافسة في الدوري السعودي لكرة القدم 2025- 2026.

في الوقت الذي خطف فيه البلجيكي يانيك كاراسكو الأضواء مع الشباب بتسجيله جميع أهداف فريقه الثلاثة بمفرده، تحولت الأندية المنافسة الأخرى مثل النصر والهلال إلى ماكينات هجومية متكاملة يصعب إيقافها.

واتضح أن الموسم الجاري يسير نحو كتابة فصول استثنائية من الإثارة، والجماهير على موعد دائم مع المتعة والتشويق، وسط غزارة أهدافه التي صنعتها المهارات الفردية، أو التي جاءت نتيجة عمل جماعي منظم، وحتى الأهداف العكسية التي أضافت لمسة درامية غير متوقعة.

تفرد كاراسكو يتفرد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة خلال الموسم الجاري في الجولات الأربع الأولى.

وأحرز كاراسكو من ركلتي جزاء في مباراتي الخسارة 4-1 من الخليج و2-1 من الخلود، وسجل بينهما هدفاً من صناعة المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الانتصار 1-0 على الحزم، وتعادل الشباب بلا أهداف في مباراة الجولة الثالثة أمام مستضيفه الفيحاء.

الأكثر حضوراً

سجل البرتغاليان جواو فيلكس وكريستيانو رونالدو، وحدهما، 9 أهداف، من مجمل أهداف النصر الـ14، وتولى الأهداف الخمسة المتبقية، السنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان بهدفين لكل منهما، بينما وقع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز على هدف واحد، ليصبح النصر أقوى هجوم في الدوري حتى الآن.

10 أهداف الاتحاد

واحد من ثلاثة فرق وصلت لحاجز الأهداف العشرة، وسجل حامل اللقب أهدافه عبر 5 لاعبين، إضافة إلى استفادته من هدف عكسي في المباراة الافتتاحية أمام الأخدود عبر اللاعب سعيد الربيعي.

وتصدر الثنائي، الفرنسي كريم بنزيمة، والهولندي ستيفن بيرجوين قائمة هدافي الاتحاد بـ 3 أهداف لكل منهما، فيما أضاف الجزائري حسام عوار، والفرنسي نجولو كانتي، ومهند الشنقيطي هدفاً لكل منهم.

العدد الأكبر

احتفل 6 لاعبين بصفوف الهلال بتسجيل الأهداف في الجولات الأربع الأولى، وهو العدد الأكبر حتى الآن في جميع فرق الموسم 2025 - 2026 تصدر البرازيلي مالكوم قائمة مسجلي الأهداف في الهلال برصيد 3 أهداف، يليه الثنائي، الفرنسي ثيو هيرنانديز والبرازيلي ماركوس ليوناردو بهدفين لكل منهما.

وأضاف الأوروجوياني داروين نونيز، ومتعب الحربي، والبرتغالي روبن نيفيز هدفاً لكل منهم الإبداع الجماعي قدّم التعاون عرضاً جماعياً رائعاً عبر 5 لاعبين، كان أبرزهم الجامبي موسى بارو بثلاثة أهداف، يليه الكولومبي روجر مارتينز بهدفين، فيما سجل كل من محمد الكويكبي، وسلطان مندش، ووليد الأحمد هدفاً واحداً لكل منهم، ليصل رصيد الفريق إلى 8 أهداف.

كرر الخليج ما فعله التعاون، المتمثل في تسجيل ثمانية أهداف عبر 5 لاعبين، حيث تصدر النرويجي جوشوا كينج، هدافي الخليج، كما يتساوى مع قائد النصر كريستيانو رونالدو، خلف المتصدر جواو فيلكس صاحب الأهداف الخمسة.

وسجل الخليج هدفاً واحداً عبر كل من الإسباني باولو فيرنانديز، واليوناني ديميتريوس كوربيليس، ومواطنه كونستانتيونس فورتونيس، إضافة إلى صالح العمري.

القادسية ثالث الأندية التي سجلت ثمانية أهداف، لكن بعدد أقل من اللاعبين عن التعاون والخليج.

وسجل 4 لاعبين أهداف القادسية، المكسيكي خوليان كينونيس، والإيطالي ماتيو ريتيجي، ولكل منهما 3 أهداف، مع تسجيل عبد الله آل سالم، والغاني كريستوفر بونسو باه، هدفاً لكل منهما.

سجل الإنجليزي إيفان توني ما يمثل 50% من أهداف الأهلي، بعد بلوغ رصيده 3 أهداف، وسجل الأهلي الأهداف الثلاثة الأخرى عبر علي مجرشي، وفراس البريكان، إضافة إلى التركي مريح ديميرالـ 6 أهداف سجل الاتفاق ونيوم 6 أهداف لكل منهما، وتألق خالد الغنام في الاتفاق، بتسجيل 3 أهداف جعلته في صدارة هدافي فريقه. وتراجع هداف الفريق في الموسم الماضي الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى ثاني هدافي الاتفاق، برصيد هدفين، فيما أحرز الجنوب أفريقي موهاو نكوتا الهدف الافتتاحي للاتفاق في الموسم الحالي.

وفي نيوم، يتصدر الفرنسي ألكساندر لاكازيت، هدافي الفريق، برصيد 3 أهداف، يليه المدافع المصري أحمد حجازي وعبد الملك العييري، والأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز.

أحرزت فرق الأخدود والخلود والرياض، 5 أهداف لكل فريق، ولم يحرز أي لاعب من تلك الفرق أكثر من هدفين.

ويتصدر الكولومبي سيباستيان بيدروزا، هدافي الأخدود برصيد هدفين متساوياً مع ثنائي الخلود، الإنجليزي جون باكلي، والأرجنتيني راميرو أنريكي.

وسجل السنغالي مامادو سيلا لاعب الرياض هدفين، وهو اللاعب الوحيد بين 4 فرق واجهت النصر استطاع هز شباك المتصدر.

سجل فريقا الفيحاء وضمك، 4 أهداف، بمعدل هدف في كل جولة، ويتصدر ألفا سيميدو من غينيا بيساو، هدافي الفيحاء بهدفين، وهذا هو حال الأرجنتيني فالنتين فادا لاعب ضمك، متصدر هدافي فريقه بهدفين. ا

عجز الفتح عن تسجيل أكثر من 3 أهداف سجلها القمري زايدو يوسف، والجزائري سفيان بن دبكة، والأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وأحرز النجمة 3 أهداف أيضاً عبر البرازيلي سمير كايتانو ومواطنه لازارو، والعراقي علي جاسم، بينما يبقي الحزم الأقل تهديفياً بهدف واحد من توقيع البرتغالي فابيو مارتينز.