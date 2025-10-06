احتفالية في استقبال أبطال «أصحاب الهمم» بعد إنجاز نيودلهي



معتصم عبدالله (دبي)



حظيت بعثة منتخب أصحاب الهمم، العائدة من المشاركة المتميزة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، باستقبال حافل في مطار دبي الدولي، وسط أجواء مفعمة بالفخر والفرح، وحضور عائلات الأبطال الذين حملوا راية الوطن في المحفل العالمي.

وتقدّم محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، المستقبلين، بحضور الدكتور عبدالرزاق بني رشيد عضو مجلس إدارة اللجنة، وذيبان المهيري الأمين العام، وسيف مطر النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم، إلى جانب عائلة البطلة ذكرى الكعبي.

وضمّت بعثة المنتخب التي ترأسها جمعة النعيمي كلاً من، محمد الكعبي، ذكرى الكعبي، نورة الكتبي، مريم الزيودي، أحمد جاسم، ومحمد عثمان، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وتصدّر إنجاز المشاركة الإماراتية تألق البطلة ذكرى الكعبي التي أهدت الإمارات ميدالية ذهبية تاريخية في سباق 100 متر فئة T71، بعدما سجلت زمناً قياسياً عالمياً جديداً بلغ 19.89 ثانية، متجاوزة الرقم السابق (20.08 ثانية) المسجل باسم الليتوانية بيلا موركوس، فيما أضاف البطل محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة T34 بزمن 15.04 ثانية، ليؤكد تميز رياضة أصحاب الهمم الإماراتية على الساحة الدولية.

ونقل الهاملي للأبطال تحيات وتهاني القيادة الرشيدة واعتزازها بجهود أبنائها الرياضيين، مثمناً الأداء المشرّف للاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، ومؤكداً ثقته في استمرارهم بتقديم مستويات تعكس مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل العالمية.

وأضاف الهاملي أن ما تحقق في نيودلهي هو امتداد لنهج راسخ من الدعم اللامحدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، من خلال تهيئة بيئة رياضية متكاملة، وتوفير بنية تحتية ومراكز تدريب متخصّصة تسهم في صقل المهارات وتطوير المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تتحقق اليوم هي ثمرة رؤية وطنية تقوم على تمكين الإنسان أولاً، وتحفيز الإرادة على بلوغ القمم.

من جانبه، أشاد سيف النعيمي بنتائج المشاركة، موجهاً تهنئة خاصة للاعبة المنتخب ونادي العين ذكرى الكعبي التي بدأت مسيرتها عام 2013 ضمن ألعاب الرمي مثل الصولجان والجلة، وحققت أول إنجازاتها الدولية عام 2018 بحصد فضية دفع الجلة في الألعاب العالمية للشباب بإيرلندا، قبل أن تواصل تألقها بفضية رمي القرص في بطولة العالم للشباب بسويسرا 2019.

وفي عام 2023، عززت ذكرى مكانتها القارية بفضية وبرونزية في رمي الصولجان ودفع الجلة خلال دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانجتشو، كما مثّلت الإمارات في بطولة العالم بباريس ودورة الألعاب البارالمبية 2024، لتتوّج مسيرتها هذا العام بإنجاز عالمي جديد على مضمار السرعة، مبرهنةً أن الإرادة تصنع الأبطال، وأن الذهب طريقها الدائم نحو المجد.