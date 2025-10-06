«جمارك رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الصينية

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث الدكتور راشد راشد المحرزي المدير العام لجمارك رأس الخيمة، ووفد من غرفة التجارة العامة الصينية في الدولة، سُبل التعاون وتعزيز حركة التجارة الدولية مع الصين.

واطلع الوفد، خلال الزيارة، على أبرز الإجراءات والسياسات الجمركية المتعلقة بالبضائع الواردة والصادرة عبر جمارك رأس الخيمة، إضافة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة في مجالات النقل البري والبحري والجوي، مما يعزّز دورها مركزاً استراتيجياً يربط بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

كما جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الشركاء الإستراتيجيين من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وموانئ رأس الخيمة، استعراض الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات الصينية إلى إمارة رأس الخيمة، والتي أسهمت خلال السنوات الماضية في جذب عدد كبير من الشركات إلى المناطق الحرة والسوق المحلي، بما يعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.