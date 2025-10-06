حمدان بن محمد يطلق «مقر رواد أعمال دبي» لتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «مقر رواد أعمال دبي»، المنصة الرائدة التي تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

يأتي إطلاق المقر بمبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليكون بمثابة منصة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز نمو رواد الأعمال في دبي.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمقر اليوم في فندق «25 أورز بمنطقة ون سنترال»، بالدور الذي سيقوم به المقر في توحيد ودعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، مؤكداً أهمية تضافر جهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كل مقومات النجاح لرواد الأعمال والمبتكرين.

وقال سموه «تؤمن دبي بأن ريادة الأعمال ليست مجرد نشاط اقتصادي عادي، بل هي رافد رئيس يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومحرك دفع أساسي لصناعة المستقبل... نحن نعمل على ترسيخ بيئة تحتضن المبدعين وتفتح أمامهم الآفاق لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص نجاح تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والإبداع... فدعم رواد الأعمال هو استثمار في طاقات الإنسان، وفي قدرة مجتمعنا على التجدد، والمضي بثقة نحو غدٍ أكثر ازدهاراً للإمارات والعالم.. شاهدنا العديد من الشركات الناشئة تنطلق من دبي نحو العالمية.. وهدفنا أن تكون دبي منصة ينطلق منها أصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى نجاحات أكبر».

كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى «مقر رواد أعمال دبي»، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

يُعدّ «مقر رواد أعمال دبي» أول منصة من نوعها تدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد. وقد انضم إلى المقرّ أكثر من 25 شريكاً رائداً من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر، والخدمات المالية، والاتصالات، وحاضنات الابتكار وغيرها، مما يعزز دوره كمنصة أساسية ضمن منظومة الابتكار في دبي. وتمكّن هذه الخطوة روّاد الأعمال من الوصول إلى موارد جديدة لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح.

بصفته إحدى المبادرات الرائدة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، يسهم «مقر رواد أعمال دبي» في تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، بما في ذلك دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات «يونيكورن» عالمية بقيمة تتجاوز مليار دولار انطلاقاً من دبي، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها دولياً بحلول عام 2033.

ومن خلال شراكات مع رواد المنظومات الابتكارية محلياً وعالمياً، تؤكد المبادرة التزام دبي بدعم الابتكار وتسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في القطاعات الاستراتيجية التي تنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويقدّم «مقر رواد أعمال دبي» نهجاً تحولياً في بناء المنظومات الداعمة لريادة الأعمال مع خدمات متكاملة تدعم المؤسسين في جميع مراحل نمو مشاريعهم، وذلك من خلال توحيد الموارد وتوفير نقطة دخول مبسّطة لروّاد الأعمال. وبفضل نموذجها المتميّز الذي يُعرَف باسم «هاب آند سبوك»، يعمل المقر كمحور جاذب في مشهد الابتكار بدبي، مع ربط سلس بالمناطق الحرة وحاضنات ومسرّعات الأعمال في الإمارة. ويتيح المقرّ لروّاد الأعمال الاستفادة من باقة متعددة من الخدمات الأساسية، تشمل: برامج التسريع المعنية بكل قطاع، وتوجيهات بإشراف خبراء، إلى جانب فعاليات وفرص نوعية للتواصل مع المستثمرين، وذلك من خلال مجمع حيوي للعمل المشترك، ومنصة رقمية شاملة.

كما يستفيد روّاد الأعمال من خدمات استشارية مخصصة، وشراكات في تأسيس المشاريع، وفرص مميزة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في المنظومات العالمية، بالإضافة إلى المساعدة خلال مرحلة التأسيس والحصول على التراخيص.

بهذه المناسبة، قال معالي عمر سلطان العلماء «يمثل إطلاق «مقر رواد أعمال دبي» محطة فارقة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال الرقمية. وتجسّد هذه الخطوة التزامنا ببناء منظومة متكاملة تركّز على مؤسسي الشركات الريادية، وتتكامل مع الجهود الرامية لتسريع وتيرة الابتكار، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالمياً. ومن خلال التعاون الوثيق بين كافة الشركاء والجهات المعنية، سيشكّل المركز محركاً محورياً للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرواد الأعمال الطموحين حول العالم».

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي «يعكس إطلاق «مقر رواد أعمال دبي» الرؤية الاستراتيجية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويؤكد إطلاق المقر الالتزام بتعزيز نمو الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار والتواصل العالمي. ويهدف المقر إلى توحيد الموارد، وبناء علاقات مميزة بين كافة الجهات العاملة ضمن منظومة الشركات الناشئة، وهو ما يوفر منصة مثالية للجيل المقبل من رواد الأعمال تمكنهم من القيام بدور محوري في تأسيس مشاريع عالية التأثير تتماشى مع اقتصاد دبي المستقبلي. كما يؤكد إطلاق المقر التزام دبي برعاية ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف معاليه «يجسد المقر نهج التعاون الذي تتميز به دبي، حيث أننا ومن خلال الجهود المشتركة للجهات الحكومية والشركات والمستثمرين نقوم بتعزيز الابتكار وضمان استدامته، بما يتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال الحصول على الخبرات والدعم، كما يوفر للشركاء فرصة للارتقاء والاستثمار في مجموعة من أكثر الشركات ريادة وابتكاراً على مستوى العالم».

المزايا الرئيسية لمبادرة «مقرّ رواد أعمال دبي»:

• مجمّع حيوي لتعزيز التعاون والنمو

يقع «مقر رواد أعمال دبي» في فندق 25 أورز بمنطقة ون سنترال، ويمثل مجمعا حيويا، بحيث يتيح للمؤسسين والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية المعنية التواصل والتعاون معاً. ويضمّ المقرّ مساحات عمل مشتركة عصرية، وقاعات اجتماعات، ومناطق مفتوحة للتواصل، ويستضيف برنامجاً حافلاً من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التواصل، وتبادل المعارف. كما يعكس ما تتميز به دبي من إبداع، ويحتفي بفنانين محليين، ما يوفر بيئة ملهمة تتلاقى فيها مفاهيم الإبداع والثقافة.

• برامج مميزة عالمية المستوى لتسريع الأعمال وتوجيهها

يوفر المقر برامج نمو مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الناشئة في مختلف القطاعات، وذلك عبر الشراكات الاستراتيجية مع جهات عالمية مرموقة في مجال بناء منظومات الشركات الناشئة. وتوفر هذه المبادرات المميزة أدوات عملية وتوجيهات لخبراء، ورؤى قابلة للتنفيذ لتمكين المؤسسين في مسيرتهم، بدءاً من مرحلة وضع فكرة المشروع حتى الوصول إلى تحقيق الريادة في السوق.

• تمكين رواد الأعمال من الوصول لمنظومة مركزية

يمثل المقر مركزاً شاملاً لرواد الأعمال يوفّر وصولاً سهلاً للموارد اللازمة للتأسيس والنمو، وبرامج تسريع الأعمال، والموارد التعليمية، وفرص التواصل وبناء العلاقات.

• تسهيل دخول الشركات الناشئة العالمية إلى السوق

يشكل «مقرّ رواد أعمال دبي» منصة مميزة لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العالمية على دخول سوق دبي، إذ يقدم إرشادات شاملة بشأن تأسيس الأعمال، ويوفر نافذة موحدة للوصول إلى الجهات المعنية الرئيسية ضمن كامل المنظومة.

• التعلم وتطوير المهارات

يوفر المقر منصة رقمية لتقديم فرص التعلم لرواد الأعمال، بما يتيح لهم الوصول إلى بيانات تشمل كافة الجهات المعنية ضمن منظومة الشركات الناشئة في دبي.

• تمكين مؤسسي الأعمال من خلال اتباع نهج مبتكر

يركز كل جانب من جوانب المبادرة على رواد الأعمال في المقام الأول، ويوفر لهم المزيج المناسب من الموارد والتوجيه والفرص اللازمة لتسريع نمو الشركات الناشئة. كما توفر المبادرة بيئة داعمة للمؤسسين تتيح لهم التعلم والنمو من خلال توفير الرؤى والتحليلات القائمة على البيانات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة بدءاً من الفعاليات، وورش العمل، ووصولاً إلى العروض الموجهة.

ويرسخ «مقرّ روّاد أعمال دبي» أواصر التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين وكذلك الشركات متعددة الجنسيات والجهات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة المترابطة تبادل المعارف، وبناء الشراكات، وتسريع وتيرة التوسع، ممّا يعزز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.