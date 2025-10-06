الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عاصمة الثقافة

عاصمة الثقافة
7 أكتوبر 2025 00:01

متحف زايد الوطني، صرح إماراتي ثقافي كبير، اقترب موعد افتتاحه المقرر رسمياً في ديسمبر المقبل؛ ليشكل منارة في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، تسرد رواية قائد عظيم، استطاع برؤيته الثاقبة بناء دولة عصرية، أضحت مقصداً عالمياً في الاقتصاد والتجارة والسياحة والرياضة والبيئة والثقافة، وعاصمة للتعايش والتسامح، ومنطلقاً للعديد من المبادرات الإنسانية والعمل والخيري، وداعماً لكل ما يصب في صالح تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في العالم.
الصرح الثقافي، تجسيد حي لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، كما أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اطلاعه على تطورات الأعمال في المتحف الذي يبرز بتفاصيله أصالة المجتمع الإماراتي، ويروي قصة موروثنا، ويشكل مصدر إلهام يضيء دروب الأجيال القادمة نحو المستقبل.
متحف زايد الوطني ينضم إلى مؤسسات ثقافية رائدة في جزيرة السعديات التي تبرز دور أبوظبي بصفتها ملتقى للحضارات، وصاحبة دور عالمي كبير في بناء جسور للحوار بين الثقافات العالمية، وتعزيز التفاهم المشترك، كما يعكس الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة للاستثمار في القطاع الثقافي باعتباره رافداً من روافد مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويعزّز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للفنون والثقافة والإبداع.

أخبار ذات صلة
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
"الطوارئ والأزمات" لإمارة أبوظبي ينفِّذ تمريناً شاملاً في محطات براكة للطاقة النووية
متحف زايد الوطني
أبوظبي
المنطقة الثقافية
الإمارات
جزيرة السعديات
الشيخ زايد
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
آخر الأخبار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
علوم الدار
قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي
اليوم 14:49
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©