«إي آند» و«هانيويل» تطلقان حلولاً ميدانية مدعومة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة «إي آند»، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «هانيويل» العالمية المتخصصة في مجال الأتمتة الصناعية، وذلك ضمن «برنامج شريك الأداء - Performance Partner Program».

يهدف التعاون في نشر حلول مهيأة مسبقاً وقائمة على الأجهزة المحمولة، وستكون مدعومة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ومصممة خصيصاً للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

يركّز التعاون على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة من تبسيط عملياتها وزيادة كفاءتها وإزالة التحديات الالكترونية، حيث ستوفر الشركتان مجموعة أدوات رقمية جاهزة وقابلة للتنفيذ بسهولة، تقلل من تحديات التقنية التقليدية وتُبسّط عملية التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

وقال فادي شناعة، النائب الأول للرئيس لشؤون مبيعات الشركات في «إي آند الإمارات»: «يتيح لنا التعاون مع «هانيويل» تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر القطاعات المختلفة والشركات الصغيرة، وذلك من خلال الجمع بين البنية التحتية المتينة للجيل الخامس وإمكانات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها «إي آند»، إلى جانب الخبرة الصناعية الواسعة التي تتمتع بها شركة «هانيويل». سنقدّم معاً حلولاً ذكية ومتصلة تتيح لعملائنا في قطاع الأعمال تحسين العمليات وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة في الوقت الفعلي».

من جهته، قال جورج بو متري، رئيس شركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى: «هذا التعاون الاستراتيجي مع «إي آند» سيساعد على تكامل التقنيات التي نقدمها في «هانيويل» مع القدرات المتطورة لشبكة الجيل الخامس لدى «إي آند»، وهو ما سيمكن التحول الرقمي ويبسط التعقيدات، فضلاً عن تقديم عمليات أكثر ذكاءً وسرعةً. تتمثل رؤيتنا المشتركة في تمكين الشركات وقطاع التجزئة من خلال توفير أدوات قائمة على الأجهزة المحمولة، بهدف تعزيز الكفاءة ورفع معايير السلامة وتسريع التحول الرقمي في كافة أنحاء دولة الإمارات. ونتطلع معاً إلى تحقيق مستويات أعلى من التكامل الرقمي والمرونة الاقتصادية للشركات وقطاع التجزئة على حد سواء».