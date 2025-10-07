الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
8 أكتوبر 2025 00:01

جائزة «نافس» التي كرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بدورتها الثالثة، ترسِّخ ثقافة التميز لدى المواطنين في سوق العمل، وتشجِّع التنافسية في القطاع الخاص، كما تؤكِّد حرص القيادة الرشيدة على تكريم جميع جهود المنشآت الداعمة لتحقيق رؤيتها في تمكين الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات، بهدف إعداد رأسمال بشري وطني منتج ومستدام.
الجائزة تدعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي ترأس سموّه اجتماع مجلس إدارته، وأشاد بإنجازاته؛ حيث وفَّر المجلس المناخ الأمثل لرفع نسب التوطين عبر مبادرات نوعية، أبرزها دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتقديم حزم تحفيزية وتسهيلات لشركات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة شمول القطاعات للاستفادة من مزايا البرامج، إلى جانب توفير تدريب وتوظيف ورفع تنافسية المواطن.
مبادرات وطنية عديدة أطلقت في إطار منظومة اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، هدفها بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً، وتمكينها لقيادة مسيرة المستقبل، وتحقيق استقرار المواطن، ورفاهه المتصدر لأولويات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً أن الكفاءات الإماراتية المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة.

