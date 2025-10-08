شراكة بين «السلع المتعددة» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بهدف تطوير بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمّزة.

وتُشكّل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، إذ تضع الإمارة في طليعة المساعي العالمية الرامية إلى دمج السلع المادية ضمن النظم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المالي.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل آمن وشفاف وقابل للتوسع لترميز السلع، على نحو يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم دمج الأصول المرمّزة في المنظومة المالية التقليدية على المدى الطويل.

وسيركّز هذا التعاون على عدة مجالات رئيسية، حيث سيُطلق الطرفان مشاريع تجريبية لتقييم آليات ترميز وتداول سلع مثل الذهب والماس بأمان عبر البنية التحتية لتقنية البلوك تشين. وستُعنى هذه المشاريع التجريبية بتقييم المتطلبات الفنية والتنظيمية، ودراسة الجدوى السوقية، وتحديد آليات حماية المستثمرين، بما يُسهم في نهاية المطاف في تطوير نماذج ترميز عملية وقابلة للاستثمار.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثل الشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة محورية في تطوير قطاع الأصول الرقمية في دبي، ومن خلال الجمع بين الرقابة التنظيمية ذات المستوى العالمي التي توفّرها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والخبرة الفريدة، التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم 26 ألف شركة، في مجالات السلع والبلوك تشين والويب 3، نعمل على إنشاء إطار آمن وقابل للتوسع في التحول الرقمي للأصول مثل الذهب والماس وغيرها من السلع عالية القيمة، ومن خلال هذا التعاون، سنفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الاستثمارية الواقعية، مما يعزّز الوصول إلى الأسواق العالمية، ويزيد السيولة والثقة، ويُرسّخ مكانة دبي في طليعة الابتكار في التجارة وتقنية البلوك تشين.

من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA): لطالما شكّلت دبي نقطة التقاء التجارة العالمية بالابتكار العالمي، ويُمثل الترميز الفصل التالي في هذه المسيرة الناجحة، ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نجمع بين الخبرات العميقة في قطاع السلع والرؤية التنظيمية المستقبلية لإنشاء إطار عمل قادر على تحويل الأصول المرمّزة من مجرد مفهوم إلى بنية تحتية سوقية موثوقة.