الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
راتكليف يمنح أموريم «3 سنوات» لإثبات نفسه!

راتكليف يمنح أموريم «3 سنوات» لإثبات نفسه!
9 أكتوبر 2025 12:33

 
لندن (أ ف ب)

مُنح المدرب روبن أموريم ثلاث سنوات لإثبات نفسه في مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن أصرّ المالك المُشارك للنادي، جيم راتكليف، على عدم اتخاذه قراراً متسرعاً بشأن مستقبل البرتغالي الذي يواجه ضغوطاً متزايدة.
واجه أموريم تكهنات مستمرة حول إمكانية إقالته طوال هذا الموسم، في ظل استمرار الأداء المهزوز ليونايتد وتخبطه من أزمة إلى أخرى.
واعترف مدرب سبورتينج البرتغالي السابق والذي عُيّن من قبل راتكليف في نوفمبر 2024، في وقت سابق أنّه فكّر بالرحيل خلال الفترة الأسوأ في النادي.
وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي، وهو الأدنى له منذ موسم 1973-1974، مهدراً أيضاً فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) أمام منافسه توتنهام المتعثر في حينها.
ولم يكن أداء يونايتد أفضل بكثير هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر بعد خسارته ثلاث مرات من أصل مبارياته السبع الأولى في الدوري، كما ودّع مسابقة كأس الرابطة بخسارته أمام جريسمبي من الدرجة الرابعة.
وقال راتكليف في بودكاست «ذا بيزنيس» الذي تنتجه صحيفتا «ذا تايمز» و«ذا صنداي تايمز»: «لم يمرّ بموسم جيد. روبن يحتاج إلى إثبات أنه مدرب عظيم خلال ثلاث سنوات. هذا هو الموقف الذي أتبناه».
وأضاف «لا أفهم الصحافة أحياناً، يريدون النجاح الفوري، يظنون أن الأمر كتشغيل مفتاح الضوء، تضغط على المفتاح وفجأة يغدو كل شيء مثالياً».
وتابع «لا يمكنك إدارة نادٍ بحجم مانشستر يونايتد بردود فعل سريعة ومتسرعة بناءً على آراء بعض الصحافيين بين الحين والآخر».
ولم يفز «الشياطين الحمر» بلقب الدوري منذ عام 2013، فيما يعود لقبه القاري الأخير إلى مسابقة يوروبا ليج في عام 2017.
وعند سؤاله عما سيحدث إذا طلبت منه عائلة جلايزر التي لا تزال تملك حصة الأغلبية، إقالة أموريم، أجاب راتكليف «هذا لن يحدث».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
