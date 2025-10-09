الشارقة يجرب «ساؤول» في ودية دبا

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق الشارقة مباراة ودية غداً «الجمعة»، أمام فريق دبا، استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، في تجربة تمنح الصربي ميلوش مدرب الشارقة الفرصة لتجربة لاعبيه في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين، خصوصاً الفنزويلي ساؤول جواريرابا الذي يخوض أول مباراة ودية مع الملك، بعد الانتقال قادماً من الدوري الروسي.

ويستهدف ميلوش الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين بعد العودة لتدريبات الفريق، خاصة وأنهم يخوضون مباريات مصيرية مع المنتخبات الوطنية، مع التركيز على تجربة بعض العناصر العائدة من الإصابات قبل الدفع بهم في المباريات المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، والتي تبدأ بمباراة الجولة السادسة أمام الظفرة.