الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«اليويفا» يغرم شتوتجارت وفرايبورج بسبب «الألعاب النارية»

«اليويفا» يغرم شتوتجارت وفرايبورج بسبب «الألعاب النارية»
9 أكتوبر 2025 20:27

 
ميونيخ (د ب أ)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة مالية على ناديي شتوتجارت وفرايبورج الألمانيين، بعد إشعال جماهيرهما ألعابا نارية خلال مباراتيهما في بطولة الدوري الأوروبي.
وأعلن اليويفا في بيان له أن كل فريق سيدفع غرامة إجمالية قدرها 20 ألف يورو (23220 دولاراً).
وقعت الحادثتان في مباراة فرايبورج ضد ضيفه بازل السويسري في 24 سبتمبر الماضي، وفي لقاء شتوتجارت مع بازل أيضاً في 2 أكتوبر الجاري.
كما قرر اليويفا إغلاق جزئي لملعب فرايبورج، ومنع شتوتجارت من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته الخارجية المقبلة ضمن منافسات المسابقة القارية، ولكن مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

الاتحاد الأوروبي
اليويفا
شتوتجارت
فرايبورج
