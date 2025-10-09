المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، تأتي ضمن مساعي الإمارات ودول الإقليم والعالم، لإنهاء حرب مأساوية تسببت بخسائر بشرية فادحة، وخلفت أزمة ومعاناة إنسانية كارثية، فضلاً عن عواقبها الخطيرة وتهديدها للأمن والاستقرار على مدى عامين في المنطقة، كما يتطلع الجميع إلى أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لضمان أن يكون الاتفاق بداية المسار نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون.

الإمارات التي رحبت بإعلان التوصل إلى الاتفاق، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم هذا المسار، ومساعي قطر ومصر وتركيا لتيسير هذه التفاهمات، أكدت أهمية البناء على هذا التقدم من خلال التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وضبط النفس، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

الإمارات تعمل بشراكة مع دول المنطقة والعالم، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن، ومن دون أي عوائق، وضمان عدم تهجير الشعب الفلسطيني، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، ويمهِّد الطريق أمام تحقيق السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.