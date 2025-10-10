السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الاتحاد للطيران تطلق رحلات إلى كابول ديسمبر المقبل

الاتحاد للطيران تطلق رحلات إلى كابول ديسمبر المقبل
10 أكتوبر 2025 11:59

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن إطلاق رحلاتها إلى كابول بأفغانستان، ابتداءً من 18 ديسمبر المقبل.وستُسيّر الاتحاد للطيران ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص "A320"، التي تضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.
تنضم كابول إلى شبكة الاتحاد للطيران سريعة النمو، لتكون الوجهة الجديدة الحادية والثلاثين التي تم الإعلان عنها هذا العام، ما يعكس استثمار الشركة المتواصل في الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستدعم هذه الخدمة التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين، مع تسهيل سفر الجالية الأفغانية الكبيرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن هذه الرحلات ستلبي الطلب القوي على السفر، وتدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتعيد ربط العائلات والمجتمعات. يذكر أن عدد المسافرين على متن الاتحاد للطيران زاد بأكثر من 80% منذ عام 2022، وتعمل الشركة على تحقيق هدفها بنقل 38 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030.

المصدر: وكالات
