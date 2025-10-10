مولر يطالب ألمانيا بردة فعل قوية في تصفيات المونديال



شتوتجارت (د ب أ)



حث توماس مولر، مهاجم منتخب ألمانيا السابق، لاعبي الفريق على إظهار ردة فعل قوية بعد البداية المتعثرة لهم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصرح مولر لقناة «ماجينتا تي في» التلفزيونية بأنه على قناعة بأن الفريق يمتلك الإرادة والقدرة على العودة القوية والتأهل المباشر إلى نهائيات المونديال العام المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخسرت ألمانيا مباراتها الافتتاحية في التصفيات بنتيجة 2 - صفر أمام سلوفاكيا، ثم حققت فوزاً صعباً على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3 -1، وتستضيف ألمانيا لوكسمبورج، ثم تسافر لمواجهة أيرلندا الشمالية يوم الاثنين قبل خوض مباراتيهما الأخيرتين في نوفمبر في لوكسمبورج وضد سلوفاكيا.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط لنهائيات المونديال بشكل مباشر، فيما أكد مولر، المتوج بكأس العالم 2014، قائلاً: «هناك ضغط كبير بعد المباريات الدولية الأخيرة في سبتمبر».

وتابع: «قبل كل شيء، أتوقع أداء منضبطاً يظهر للجماهير، ويعرف اللاعبين، ما هو على المحك، وهو الفوز بالنقاط الثلاث في كل مباراة».

وأضاف: «هناك استياء كبير، وهو أمر له ما يبرره، عندما تخسر ألمانيا أمام سلوفاكيا في مباراة تأهيلية وتنافسية، وبفارق هدفين، لم نشعر مطلقا أن المباراة كانت متقاربة، علينا أن نفكر في ذلك».

وتابع مولر «36 عاماً: «كان من المتوقع في دولة كروية مثل ألمانيا أن يكون هناك احتجاج، والآن وقد حدث ذلك، فالأمر يتعلق بردة الفعل، حول ما ينتظرنا».

كما أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق عن ثقته في قدرة اللاعبين على إحداث نقلة نوعية.

وتابع: «أعتقد أن اللاعبين سيواجهون هذا الأمر بحزم، ولن يظهروا فقط قدرتهم على اللعب الجيد، ولكن أيضاً سيحققون نتائج تمنحهم التأهل بسهولة».