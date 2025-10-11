الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
النحاس مدرباً للزوراء

النحاس مدرباً للزوراء
11 أكتوبر 2025 13:27

بغداد (أ ف ب)

تعاقدت إدارة الزوراء العراقي مع المصري عماد النحاس لقيادة فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفاً للمدرب عبد الغني شهد.
وقال النادي في بيان، السبت، إن «التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس إدارة النادي، بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي».
ويشارك الزوراء في مسابقة دوري نجوم العراق للموسم الحالي وبطولة دوري أبطال آسيا 2.
وأضاف أن «النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء».
ويحتل الزوراء المركز 16 في ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد نقطتين من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن، حيث تعادل مع الطلبة 1-1 ومع الكرمة 0-0 وخسر أمام غريمه القوة الجوية 0-2.
كما يبلغ رصيد الزوراء ثلاث نقاط بدوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه على مضيفه غوا الهندي 2-0، قبل أن يخسر بالنتيجة عينها أمام ضيفه النصر السعودي.
وأوضح أن «المدرب الجديد سيصل إلى العاصمة بغداد خلال اليومين القادمين، قادماً من القاهرة، بعد أن أشرف (موقتاً) على قيادة فريق الأهلي المصري في الموسم الحالي وحقق معه نتائج مميزة».
ولم يتطرق سعيد إلى تفاصيل قيمة العقد بين الزوراء والنحاس، غير أنه أكد أن «المدرب سيتولى مهمته، يرافقه مساعد ومدرب حراس من مصر، إلى جانب مساعد مدرب عراقي ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار الذي سيستمر في عمله».
كانت إدارة نادي الزوراء قد أنهت ارتباطها بالمدرب عبد الغني شهد الأسبوع الماضي، بسبب عدم تحقيق الفريق لأي فوز بالدوري، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لصاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري (14).
ويملك الزوراء مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى أمام الشرطة، تأجلت حتى إشعار آخر بسبب المشاركة القارية.

