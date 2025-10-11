«الأبيض» يعبر عُمان ويقترب من التأهل إلى «مونديال 2026»



معتز الشامي (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره العُماني 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط، في مشواره ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقترب «الأبيض» خطوة كبيرة نحو تحقيق «حلم الوطن»، إذ تفصله 90 دقيقة فقط عن نهائيات «المونديال»، بمواجهة قطر يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المرحلة، وأصبح منتخبنا يملك ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ويليه قطر وعُمان ولكل منهما نقطة واحدة.

سجل هدفي منتخبنا، ماركوس ميلوني في الدقيقة 76، وكايو لوكاس في الدقيقة 83، بينما جاء هدف عُمان بالخطأ من كوامي مدافع «الأبيض» في الدقيقة 12.

دخل منتخبنا الوطني المباراة بإصرار هجومي واضح، حيث بدأ اللقاء بضغط عالٍ ومحاولات مستمرة لاختراق الدفاع العُماني المتماسك، الذي لعب بأسلوبه الدفاعي المعتاد بطريقة 5-4-1، معتمداً على إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب «الأبيض».

ورغم استحواذ منتخبنا في الدقائق العشر الأولى، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل خطورة حقيقية، ليُفاجأ في الدقيقة 12 بهدف مبكر، بعد تمريرة وصلت إلى عصام الصبحي، الذي توغل من الجهة اليسرى، وسدد كرة قوية ارتطمت بقدم كوامي كويدو، وسكنت شباك خالد عيسى حارس «الأبيض».

وبعد التأخر، حاول «الأبيض» تنويع اللعب على الأطراف، ونجح يحيى الغساني في اختراق الجبهة اليمنى، قبل أن يمرر الكرة إلى نيكولاس خيمينيز، الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لإبراهيم المخيني حارس منتخب عُمان، وأجرى كوزمين، المدير الفني لمنتخبنا تغييراً اضطرارياً بخروج يحيى الغساني مصاباً، ومشاركة علي صالح بدلاً منه، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول تغييراً في النتيجة لينتهي لمصلحة «الأحمر» بهدف.بدأ الشوط الثاني بتحركات هجومية رائعة من جانب «الأبيض»، بعدما أجرى كوزمين ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بنزول كايو كانيدو، ويحيى نادر، وحارب عبد الله، بدلاً من ماجد حسن، وفابيو دي ليما، وعبد الله رمضان، في محاولة لتنشيط الوسط وزيادة الكثافة الهجومية.

اعتمد المنتخب على اللعب عبر الأطراف، وأرسل علي صالح كرة عرضية خطيرة تصدى لها الحارس إبراهيم المخيني، قبل أن يتوغل نيكولاس خيمينيز، ويسدد بقوة، لتتحول إلى ركنية، ومع تقارب الخطوط وارتفاع الإيقاع، ازدادت خطورة «الأبيض»، وسدد حارب عبد الله كرة قوية أبعدها المخيني بصعوبة.

واصل «الأبيض» ضغطه، والمحاولات الهجومية الخطيرة على مرمى عُمان، وانطلق كايو كانيدو من الجهة اليمنى، ومرر الكرة إلى علي صالح الذي راوغ بمهارة، وهيأها إلى حارب عبد الله، ليسدد بجوار القائم، وجاء «الفرج» في الدقيقة 76، عندما أرسل علي صالح عرضية متقنة، حولها ماركوس ميلوني برأسية رائعة داخل الشباك، معلناً عن هدف التعادل لمنتخبنا، وردّ منتخب عُمان بفرصة خطيرة عن طريق المشيفري، إلا أن خالد عيسى تصدى لها ببراعة، ومع استمرار ضغط منتخبنا، توغل كايو لوكاس من الجبهة اليمنى في الدقيقة 83، وسدد كرة قوية استقرت في الشباك، مانحاً «الأبيض» هدف الفوز «الثمين».

وفي الدقائق الأخيرة، تألق خالد عيسى الحارس «العملاق» مجدداً، بتصديه لتسديدة قوية في الدقيقة 89، ليؤكد فوز منتخبنا المستحق بهدفين مقابل هدف، ليضع «الأبيض» نفسه على أعتاب «المونديال»، قبل مواجهة قطر يوم 14 أكتوبر الجاري، ويدخل «الأبيض» لقاء «العنابي» في الجولة الثانية والأخيرة بفرصتي الفوز أو التعادل، لبلوغ الحلم الكبير، والتأهل إلى «مونديال 2026».