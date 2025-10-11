الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الشارقة للتراث» يحتفي بإسهامات المرأة الإماراتية في صون الحرف التقليدية

12 أكتوبر 2025 01:04

الشارقة (وام)
يحتفي معهد الشارقة للتراث، من خلال فعاليات «نقشة النون» المقامة في القرية التراثية في مدينة دبا الحصن بإسهامات المرأة الإماراتية في صون الحرف التقليدية وتوريثها للأجيال، وتسليط الضوء على دورها في حفظ التراث الثقافي غير المادي من خلال أنشطة وورش وبرامج تفاعلية تجمع بين التعليم والمتعة والإبداع.
شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من الزوّار من مختلف الفئات العمرية، وتنوعت الفعاليات المصاحبة بين معرض الصور للحِرف الإماراتية، وركن الأسر المنتجة والمطاعم التراثية، إلى جانب مشاركة نساء دبا الحصن في تقديم حرف التلي والسفافة وصبغ الملابس.
فيما استقطب ركن الأطفال اهتماماً خاصاً، بما قدّمه من ورش تراثية وثقافية تسعى لغرس حب التراث في نفوس الناشئة.
وأقيمت ضمن البرنامج جلسة حوارية بعنوان «أصالة تتوارثها الأمهات»، تناولت دور المرأة في الماضي وأساليب تربيتها للأبناء وقيمها الأصيلة التي أسهمت في بناء المجتمع.
وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الفعالية تجسّد رؤية المعهد لإبراز دور المرأة الإماراتية حافظة للتراث وناقلة للقيم الأصيلة، مشيراً إلى أن دبا الحصن أصبحت محطة مهمة في المشهد التراثي الإماراتي، بما تقدّمه من مبادرات نوعية.
من جانبها، أوضحت هند العواني، مديرة فرع المعهد بدبا الحصن، أن «نقشة النون» تمثل مساحة إبداعية تُبرز مهارات النساء الحرفيات، وتدعم استدامة المهن التقليدية، مؤكدة حرص الفرع على تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في كل البرامج التراثية.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للتراث» و«متحف الدمى في بورتو» يبحثان تعزيز التعاون الثقافي
الاتحاد النسائي يستعرض «رؤية أم الإمارات 50:50» لصياغة مستقبل المرأة
معهد الشارقة للتراث
المرأة الإماراتية
الحرف التقليدية
Aletihad English
