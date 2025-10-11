العطاء متواصل

الدور الإنساني المهم الذي قامت به عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب، وشمل تقديم مساعدات إنسانية وطبية منقذة للحياة، سوف يتعاظم خلال المرحلة المقبلة، بتوسيع نطاق الجهود الإنسانية والتنموية لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بعد وقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع في القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم.

ومنذ إطلاقها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جسدت عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولتنا الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، فكانت من أول الدول التي استجابت للأزمة، ومن أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً، وتركزت جهودها على توفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وللقطاعات الحيوية والصحية المهمة.

وما قامت به العملية من جهود ومساهمات إغاثية كبيرة في قطاع غزة، وما حققته من نجاحات في حشد الجهود الإقليمية والدولية، وترسيخها نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات، يعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي.