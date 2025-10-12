الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ريادة إنسانية

ريادة إنسانية
13 أكتوبر 2025 00:01

عامان من تقديم المساعدات الغذائية والطبية، وإقامة المستشفيات الميدانية، وتنفيذ برامج علاج المرضى والمصابين، وتأمين المياه الصالحة للشرب، ضمن الحملة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتزامن مع جهود الدولة الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب في القطاع.
البرنامج الإنساني الإماراتي الذي شكل نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لأهالي غزة، أبرز الدولة كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع على مدى عامين من الحرب والدمار، كما نجح في تأمين استمرارية الدعم الإنساني والإغاثي براً وبحراً وجواً عبر «عملية الفارس الشهم 3» التي كانت حاضرة دوماً للتخفيف من تداعيات أكبر الأزمات الإنسانية العالمية، إلى جانب عملية «طيور الخير» التي رسمت لوحة إنسانية في سماء غزة لدعم الأهالي بالمناطق المعزولة.
الإمارات مستمرة في برامجها الإغاثية، وهي عازمة على توسيع نطاق هذه الجهود الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في إطار التزامها المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى يحقق آماله بإقامة دولته المستقلة، وتجسيداً لدور الدولة الريادي في العمل الإغاثي الدولي.

أخبار ذات صلة
«الصليب الأحمر» يتسلّم الدُّفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. تجهيز «سفينة الإمارات الإنسانية» دعماً لأهالي غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الشعب الفلسطيني
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
الفارس الشهم 3
سكان غزة
المساعدات
المساعدات الإنسانية
مساعدات الإمارات
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإغاثية
المساعدات الغذائية
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©