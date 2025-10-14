«علي بابا كلاود» تُطلق مركز بيانات ثانياً في دبي لتسريع التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «علي بابا كلاود» أمس خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» الإطلاق الرسمي لمركز بياناتها الثاني في دبي ويأتي هذا التوسع استجابة للطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي من الشركات المحلية، ويشكّل إنجازاً جديداً في مسيرة علي بابا كلاود في المنطقة منذ افتتاح مركزها الأول في دبي عام 2016.ويأتي إطلاق مركز البيانات الجديد ضمن خطة استثمارية، سبق أن أعلنت عنها مجموعة علي بابا بقيمة 380 مليار يوان صيني «53 مليار دولار» على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ويعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بدعم المؤسسات في المنطقة والعالم، من خلال تقديم بنية تحتية سحابية مرنة وآمنة، وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة.

ومع افتتاح مركز البيانات الجديد، توسّع «علي بابا كلاود» محفظة منتجاتها لتشمل حلولاً سحابية ومتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات البيانات الضخمة، وقواعد البيانات، والحوسبة المرنة، والتخزين، والشبكات، مما يلبي الاحتياجات المتنامية لنمو الشركات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واعتماد الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يُحدث المركز نقلة كبيرة في أداء الشبكة ومرونة البنية التحتية السحابية، ويعزّز قدرة التعافي من الكوارث وضمان توافر منتجات علي بابا كلاود السحابية الأساسية.

وفي هذا السياق، قال إريك وان، نائب رئيس علي بابا كلاود العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: «يمثل افتتاح مركز البيانات الجديد في دبي، إلى جانب شراكاتنا المبتكرة، التي نعلن عنها خلال معرض جيتكس، خطوات استراتيجية مهمة في مسيرة نمونا المتسارعة في المنطقة، فالشرق الأوسط يتمتع بموقع فريد لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويضم منظومة شراكة تدعم نجاح القطاعين الحكومي والخاص وازدهارهما، ونحن ملتزمون بتمكين الشركات المحلية والعالمية من تحقيق النجاح عبر بنيتنا التحتية القوية وحلولنا المتطورة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بناء منظومة رقمية متكاملة بالتعاون مع العملاء والشركاء لدعم النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «علي بابا كلاود»، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025»، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية في قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والألعاب، والإعلام، والإنترنت، لتعزيز اعتماد حلولها وبنيتها التحتية على الصعيد المحلي، وتسريع نمو الأعمال واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.