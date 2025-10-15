جامايكا تقترب من «المشاركة الثانية» في «المونديال»



ميامي (أ ف ب)



عزّزت جامايكا حظوظها بمشاركة ثانية في النهائيات، بعد أولى عام 1998، وذلك من خلال فوزها الكبير على ضيفتها برمودا 4-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وبعد خسارتها الأسبوع الماضي أمام مضيفتها كوراساو 0-2 ما سمح للأخيرة بتصدر المجموعة، عادت جامايكا إلى الصدارة مجدداً، بتحقيقها انتصارها الثالث، بفضل أهداف دانتي ليفيروك (24 بالخطأ في مرماه) وبوبي دي كوردوبا-ريد (26) وشامار نيكولسون (35) ودوجوان ريتشاردز (76).

واستفادت جامايكا من تعثر كوراساو أمام ضيفتها ترينيداد وتوباجو بالتعادل معها بهدف لكينجي جوريه (19) مقابل هدف لتايريس سبايسر (58)، كي تتقدم عليها في الصدارة بفارق نقطة قبل جولتين على ختام التصفيات التي يتأهل عنها مباشرة إلى النهائيات أبطال المجموعات الثلاث، فيما يخوض أفضل منتخبين في المركز الثالث الملحق الدولي.

ولا تزال ترينيداد وتوباجو في السباق على التأهل المباشر، إذ تملك 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 عن جامايكا التي تحل ضيفة عليها في 13 نوفمبر في بورت أوف سباين، قبل أن تستضيف في الجولة الأخيرة برمودا.

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة بالتأكيد، لأن جامايكا تستضيف كوراساو في كينجستون.

وضمنت منطقة الكونكاكاف ثلاث بطاقات حتى الآن، كون الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النهائيات الصيف المقبل.

والمنافسة محتدمة جداً في المجموعة الأولى، إذ بقيت سورينام في الصدارة بفارق الأهداف المسجلة أمام بنما، بعد تعادلها على أرض الأخيرة بهدف لريشونيل مارجاريت (21) مقابل هدف لإسماعيل دياس (6+90).

ودخلت جواتيمالا بقوة على خط المنافسة على بطاقة المركز الأول، بعدما باتت متخلّفة بفارق نقطة عنهما، نتيجة فوزها خارج الديار على السلفادور بهدف سجّله أوسكار سانتيس (46)، ما جمّد رصيد المنتخب المضيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.