"النقل المتكامل" يطلق خدمة "شاري"

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق خدمة "شاري" الرقمية المبتكرة خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025.

وتمكّن "شاري" الأفراد من إتمام معاملات بيع وشراء المركبات بأمان وسهولة عبر نظام الحساب الضامن، دون الحاجة إلى التعاملات النقدية أو زيارة المراكز الخدمية.

وتمثل هذه المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين المركز ومنصة "تم" والشركاء الإستراتيجيين، بهدف تعزيز الثقة في سوق المركبات المستعملة وضمان حماية حقوق كل من البائع والمشتري، من خلال نظام إلكتروني متكامل وآمن يوفر إجراءات سلسة وموثوقة.

وتتيح خدمة "شاري" حجز قيمة المركبة في حساب ضمان آمن إلى حين استكمال عملية نقل الملكية رسميًا، ليتم بعد ذلك تحويل المبلغ إلى البائع فور تأكيد الطرفين إتمام العملية بنجاح.

كما تقدم الخدمة تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستخدم متابعة حالة الطلب بشكل آلي عبر منصة "تم"، مع إشعارات فورية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وضمان شفافية كاملة في تفاصيل المبالغ والبنود، بالإضافة إلى سرعة التحويل المالي عبر النظام البنكي الوطني.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق خدمة "شاري" يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع النقل والمركبات في أبوظبي، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام المركز بتبني حلول ذكية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهّل تجربة المتعاملين.

وأضاف الغفلي أن الخدمة تجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم تنافسية الإمارة وريادتها في تقديم خدمات مبتكرة تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة.