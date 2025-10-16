الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"النقل المتكامل" يطلق خدمة "شاري"

"النقل المتكامل" يطلق خدمة "شاري"
16 أكتوبر 2025 17:50

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق خدمة "شاري" الرقمية المبتكرة خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025.
وتمكّن "شاري" الأفراد من إتمام معاملات بيع وشراء المركبات بأمان وسهولة عبر نظام الحساب الضامن، دون الحاجة إلى التعاملات النقدية أو زيارة المراكز الخدمية.
وتمثل هذه المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين المركز ومنصة "تم" والشركاء الإستراتيجيين، بهدف تعزيز الثقة في سوق المركبات المستعملة وضمان حماية حقوق كل من البائع والمشتري، من خلال نظام إلكتروني متكامل وآمن يوفر إجراءات سلسة وموثوقة.
وتتيح خدمة "شاري" حجز قيمة المركبة في حساب ضمان آمن إلى حين استكمال عملية نقل الملكية رسميًا، ليتم بعد ذلك تحويل المبلغ إلى البائع فور تأكيد الطرفين إتمام العملية بنجاح.
كما تقدم الخدمة تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستخدم متابعة حالة الطلب بشكل آلي عبر منصة "تم"، مع إشعارات فورية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وضمان شفافية كاملة في تفاصيل المبالغ والبنود، بالإضافة إلى سرعة التحويل المالي عبر النظام البنكي الوطني.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق خدمة "شاري" يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع النقل والمركبات في أبوظبي، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام المركز بتبني حلول ذكية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهّل تجربة المتعاملين.
وأضاف الغفلي أن الخدمة تجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم تنافسية الإمارة وريادتها في تقديم خدمات مبتكرة تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة «مركبتك أمانتك، لنفحصها معاً»
اعتماد أدلة ومعايير متخصصة لتنظيم الأنشطة البحرية بأبوظبي
المصدر: وام
النقل المتكامل
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©