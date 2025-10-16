استجابة إنسانية

مليون شخص من الأشقاء الفلسطينيين في جنوب غزة يستفيدون من مشروع خط المياه الإماراتي الأضخم بطول 7.5 كيلومتر الذي نفذته الإمارات امتداداً لمبادراتها المستمرة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»؛ بهدف التخفيف من أزمة نقص المياه الحادة التي يعيشها السكان منذ شهور، إضافة إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الأوضاع المأساوية، وضمان استمرارية الدعم الإنساني والإغاثي للأهالي في القطاع المنكوب.

«شريان الحياة» هو امتداد للعديد من المبادرات الإماراتية الهادفة إلى توفير مياه نظيفة وآمنة للسكان في غزة، عبر إنشاء محطات تحلية، وتزويد مصلحة المياه بصهاريج، وحفر الآبار وصيانة الشبكات، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية عاجلة، خاصة أن خط المياه الإماراتي الممتد على طول الشريط البحري، أسهم في حل أزمة مائية خانقة في مخيمات النازحين، ووفر المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر.

مشاريع الإمارات الإنسانية للأشقاء في غزة، تتميز بشموليتها واستدامتها عبر كل الطرق البرية والبحرية والجوية، خاصة مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تستعد «سفينة الإمارات الإنسانية» للانطلاق إلى غزة بعد الانتهاء من تحميلها بالإمدادات الغذائية والطبية والإيوائية، بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والاستجابة السريعة لاحتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.