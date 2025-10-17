الإمارات تجدد تأكيدها أمام اجتماع أممي على أهمية «حل الدولتين»، وضرورة العمل على استئناف عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى تحقيق هذا الحل الذي يعتبر الطريق الأمثل للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقاً من موقف الدولة الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وتجسيداً لالتزامها بإرساء الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

الإمارات الداعمة لاتفاق المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، والحريصة على التعاون إقليمياً ودولياً لإنهاء الحرب المأساوية، تتحرك سياسياً ودبلوماسياً لدعم هذا المسار، من خلال التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق، بما يشمل معالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما تدعو إلى البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخراً بالدولة الفلسطينية.

وبالتوازي مع جهود الإمارات السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو السلام والاستقرار، فإن برنامج الدولة الإغاثي الإنساني ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، ما زال متواصلاً بكثافة وبشكل متواصل، حيث أبحرت «سفينة الإمارات الإنسانية» محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، والتخفيف من معاناة أهالي غزة، تجسيداً لقيم التضامن الوطني مع الأشقاء.