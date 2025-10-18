الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مبابي ضمن تشكيلة الريال لمواجهة خيتافي

مبابي ضمن تشكيلة الريال لمواجهة خيتافي
18 أكتوبر 2025 16:29

مدريد (أ ف ب)

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عودة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي غادر معسكر منتخب بلاده خلال النافذة الدولية بسبب إصابة في كاحله الأيمن، إلى الملاعب لمواجهة خيتافي في المرحلة التاسعة غداً الأحد.
وقال مدرب النادي الملكي في مؤتمر صحفي: «مبابي، كاحله بخير، وسيكون ضمن التشكيلة، وسيكون قادراً على اللعب».
وأضاف عشية مباراة الديربي ضد خيتافي: «جميع اللاعبين الذين سافروا إلى المنتخب عادوا بسلام، باستثناء دين هاوسن، الذي لم يتمكن من خوض التمارين أمس أو اليوم».
وأثنى ألونسو (43 عاماً) على خيتافي، وقال: «دائماً ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا للفوز».
وعند سؤاله عن نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى الولايات المتحدة، أكد مدرب باير ليفركوزن الالماني السابق أن ريال «يعارض» هذه المبادرة التي «تشوه المنافسة»، مندداً بعدم استشارة الأندية الأخرى.
وأعرب ألونسو أيضاً عن دعمه للإجراءات التي أعلنتها رابطة لاعبي كرة القدم نهاية هذا الأسبوع التي ستتخذها في الملاعب احتجاجاً على ما ستكون أول مباراة رسمية للدوري الإسباني تُقام خارج البلاد.
ويسافر ريال مدريد صاحب المركز الاول برصيد 21 نقطة إلى جاره خيتافي الحادي عشر (11 نقطة)، للحفاظ على صدارته، قبل أسبوع واحد من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الثاني الذي يستقبل جيرونا اليوم.

كيليان مبابي
ريال مدريد
خيتافي
الدوري الإسباني
