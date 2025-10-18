بونو سعيد بتجديد عقده مع الهلال



الرياض (د ب أ)



أعرب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عن سعادته بتجديد عقده مع النادي، معرباً عن أمله في أن يقدم أفضل نسخة له مع الفريق من أجل إسعاد الجماهير.

وقال بونو، في تصريحات بعد الفوز أمام الاتفاق بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، إن الاستمرار مع الهلال أمر يدعو للفخر، ويمنحه الحافز لتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

وأشاد بونو بأداء زملائه في مباراة الاتفاق هجوماً ودفاعاً، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو مواصلة الأداء الكبير في المباريات القادمة.

ولفت بونو إلى أن لاعبي الهلال بدأ أداؤهم في التحسن؛ نظراً لأنهم كانوا في حاجة للوقت، من أجل استيعاب أسلوب المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وهو ما يبشر بمزيد من التحسن في الفترة القادمة.