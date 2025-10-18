جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا

عيّن برلمان جمهورية صرب البوسنة، آنا تريشيتش بابيتش، رئيسةً مؤقتة، السبت، مُقرًا رسميًا لأول مرة بتنحي الرئيس السابق ميلوراد دوديك بعد أن منعته محكمة حكومية من ممارسة السياسة.

وستتولى تريشيتش بابيتش، المنصب لمدة شهر حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في 23 نوفمبر المقبل.

كما ألغى البرلمان سلسلةً من القوانين الانفصالية التي سُنّت خلال العام الماضي بعد توجيه اتهاماتٍ لدوديك بتحدي قرارات المبعوث الدولي والمحكمة الدستورية.

ورفض دوديك، حتى الآن، التنحي واستمر في أداء مهامه والسفر إلى الخارج بصفته رئيسًا. وهو يستأنف حكم محكمة الدولة أمام المحكمة الدستورية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أنها رفعت أسماء أربعة من حلفاء دوديك من قائمة العقوبات، في خطوة أشاد بها دوديك، الذي كان يُناضل من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه.

وقد فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات لعرقلته بنود "اتفاق دايتون للسلام" الذي أنهى حرب البوسنة في التسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى عقوبات من عدة دول أوروبية ترى أن سياساته تُهدد السلام والاستقرار في البوسنة.