الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
تطورات إيجابية

تطورات إيجابية
19 أكتوبر 2025 00:01

التزام الأطراف كافة ببنود «اتفاق وقف إطلاق النار»، في غزة يعتبر الخطوة الأهم لاستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حل الدولتين، للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة تُحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الأطراف المعنية، مما يُغلــق بوابةَ العنف ويوسِّع مجال الحلول السياسية الممكنة.
وبعد أيام من «الاتفاق التاريخي» الذي جاء في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة، شهد العمل الإنساني في القطاع تطوراً ملموساً ومرحلة جديدة من التوسع في توزيع المساعدات، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة. وحملت الأيام الأخيرة إشارات مشجعة على تحسن الوصول الإنساني داخل غزة، وقدمت فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المتعددة مئات الآلاف من الوجبات وحصص الخبز في مختلف المناطق، بما في ذلك مناطق الشمال التي تشهد عودة تدريجية للمدنيين.
هذه التطورات الإيجابية تتطلب من الأطراف كافة، خلال المرحلة القادمة، تعاوناً فاعلاً ودبلوماسية حكيمة، وانتهاج طرق جديدة قائمة على التنمية والاستقرار، بعيداً عن منطق الحروب والدمار لبناء مستقبل يسوده الأمن والسلام بدلاً من الصراع والدمار.

غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة
