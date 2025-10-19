بيراميدز.. «ملك أفريقيا»

القاهرة (رويترز)



تُوج بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بلقب كأس السوبر الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأحرز فيستون مايلي القادم من الكونجو الديمقراطية هدف بيراميدز والمباراة الوحيد في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واستخلص المغربي محمد الشيبي الكرة، وأرسلها بينية إلى مايلي ليطلق تسديدة قوية من زاوية صعبة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم في القائم الأيمن للمرمى، وتستقر في شباك منير محمدي الكجوي حارس الضيوف.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من صاحب الأرض، إذ أرسل المغربي وليد الكرتي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء، لكن الكجوي تصدى لها، قبل أن تصل إلى مايلي، وطالب لاعبو بيراميدز بضربة جزاء في الدقيقة 20 بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي نهضة البركان، لكن حكم اللقاء أشار إلى استمرار اللعب، وبعدها بدقيقة واحدة أرسل مصطفى فتحي تمريرة عرضية نحو منطقة الجزاء لكن أنقذها الكجوي بسهولة، وأطلق بول فاليري باسيني مهاجم نهضة بركان تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33، لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز تصدى لها.

وافتتح بيراميدز الشوط الثاني بتسديدة من مايلي من منتصف الملعب، لكنها ذهبت سهلة للكجوي، وأرسل حمزة الموساوي تمريرة عرضية طويلة إلى إسماعيل قندوس، حولها بضربة رأس مرت أعلى العارضة.

وتسلم علي جبر قائد بيراميدز كأس البطولة من الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي «الكاف»، لتنطلق الاحتفالات بين لاعبي الفريق المصري.

وأضاف بيراميدز لقب كأس السوبر إلى كأس مصر في الموسم قبل الماضي، ولقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

كما أنه ثأر من نهضة بركان الذي سبق له الفوز 1-صفر على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية قبل خمس سنوات، في المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين.

وضمن بيراميدز، الذي حقق لقبه الرابع في تاريخه، التأهل لكأس العالم للأندية 2029، وكذلك كأس القارات للأندية في نسخته المقبلة.

ويشارك فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في كأس إنتركونتيننتال في قطر نهاية العام الحالي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية يوم 13 ديسمبر، من أجل بلوغ نهائي البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعدها بأربعة أيام.

وقال يورتشيتش في تصريحات تلفزيونية «من الصعب تحديد السر الأساسي وراء تألق الفريق في الفترة الماضية، لكن الشغف الدائم هو أساس كرة القدم، ودائماً ما نجد أن اللاعبين يرغبون في تحقيق الكثير من الأهداف في مسيرتهم بكرة القدم، لذلك علينا أن نوفر لهم الأجواء المثالية والمناسبة لتحقيق ذلك، ونجحنا في تحقيق لقب جديد مع الفريق، لذلك يمكنني القول إننا ملوك أفريقيا، علينا أن نسعى بشكل مستمر للتطور وتقديم أفضل ما لدينا».

وبات بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج بالسوبر الأفريقي بعد الأهلي «ثماني مرات» والزمالك «خمس مرات».