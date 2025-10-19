56 عاماً كانت فيها صحيفة «الاتحاد» عنواناً للموضوعية والمصداقية والمعايير المهنية في نقل الخبر، 56 عاماً شكلت صفحاتها وسطورها «ذاكرة وطن» موثقة لمسيرة البناء، ومواكبة للإنجاز والتقدم، 56 عاماً رافقت فيها صحيفة «الاتحاد» مسيرة النهضة الوطنية التي انطلقت من مبادئ وقيم فضلى، أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الرشيدة بتعظيم مكتسباتنا الوطنية، ودعم تطلعات شعبنا نحو التنمية والازدهار.

منذ صدور قرار تأسيسها في 20 أكتوبر عام 1969، أضحت صحيفة «الاتحاد» منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة، تخدم المجتمع والوطن، وتعزز أركان الاتحاد، كما شكلت مرآة لقيمنا، وتاريخنا، وهويتنا الوطنية، عبر المحتوى الإعلامي والتقني المتجدد، والمتميز، والمواكب للأحداث داخلياً وخارجياً، واستطاعت إيصال رسالة الدولة وقيادتها الرشيدة في ترسيخ أسس التعايش، والأخوة الإنسانية، والانفتاح على المجتمعات، وتعزيز السلام.

صحيفة «الاتحاد» تبدأ عاماً جديداً من العمل، والمثابرة، والإنجاز، من خلال محتوى هادف، يقدم رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام، ويبرز مكانة الوطن وتنافسيته، ويسلط الضوء على السبق والريادة، كما يعرض المبادرات والمشاريع الكبرى.. «الاتحاد» التي أصبحت مركزاً إخبارياً متكاملاً وشاملاً، تجدد انطلاقتها متسلحة بكوادر وقيادات إعلامية وطنية كفؤة، وبأحدث التقنيات الفنية والإلكترونية، لتبقى الإمارات الأجمل، والأكثر أماناً واستقراراً، ونموذجاً للتنمية في المنطقة والعالم.