تنمية مستدامة

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، في أبوظبي، أبرزت الرغبة المشتركة في تعزيز مستوى العلاقات، ورفع وتيرة التعاون، انطلاقاً من رؤية مشتركة تنشد تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز مجالي الابتكار والاستدامة، إلى جانب دعم الحوار، والتسويات الدبلوماسية، كأداة رئيسة في معالجة مختلف القضايا والأزمات إقليمياً ودولياً.

علاقات الصداقة المتينة بين الإمارات وسلوفاكيا، تجسدت في توقيع البلدين اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية، ومذكرة تفاهم في المجال الاستثماري، شهدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء السلوفاكي، بما يدفع نحو المزيد من تطوير المشاريع التجارية والتنموية، وإيجاد فرص استثمارية، وتوسيع آفاق أمام العمل الجماعي، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين الصديقين، ويعزز توجه الإمارات نحو بناء شراكات فاعلة.

التعاون بين الإمارات وسلوفاكيا، يشمل مجالات عدة لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، منها الاقتصادية، والتجارية، والطاقة المتجددة، والابتكار، وتكنولوجيا المستقبل، بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من القطاعات التي ترتكز إليها الدول في تحقيق التقدم والازدهار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة كثير من التحديات العالمية؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، وإحلال التنمية بالمنطقة والعالم.